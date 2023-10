Pronostici Premier League 2023-24 9a giornata. Dal 21 ottobre torna in campo il campionato di calcio inglese, dopo la sosta per le nazionali. Analisi dei big match più interessanti come Chelsea-Arsenal, migliori quote e consigli per le scommesse, con free pick su Chelsea-Arsenal.

Pronostici Premier League 2023-24 9a giornata: I big match più interessanti

La 9° giornata di Premier League inizia sabato 21 ottobre, con il derby Liverpool-Everton: quest’ultimo non ha mai vinto nelle ultime 4 stracittadine (un pari e 3 successi dei Reds).

I campioni in carica del Manchester City, reduci da due sconfitte di fila, torneranno in scena all’Etihad Stadium contro il Brighton di Roberto De Zerbi per una sfida che promette gol e spettacolo.

Attenzione anche al derby londinese tra Chelsea-Arsenal. La squadra di Pochettino si è risollevata con due successi consecutivi prima della sosta, mentre i Gunners sono ancora imbattuti in questo campionato. Solo successi dell’Arsenal negli ultimi 3 derby contro il Chelsea, che ha espugnato l’Emirates ad agosto del 2021.

Il Manchester United sarà di scena in casa del fanalino di coda Sheffield United, mentre Aston Villa-West Ham si sfideranno domenica in un match d’alta quota. Lunedì il posticipo tra l’altra capolista, il Tottenham, e il Fulham, altro derby londinese che vede i padroni di casa partire con i favori del pronostico.

Pronostici Premier League 2023-24 9a giornata: programma completo e quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano del big match di questo turno del campionato di calcio inglese.

9a GIORNATA PREMIER LEAGUE

21.10. 13:30 Liverpool-Everton

21.10. 16:00 Bournemouth-Wolves

21.10. 16:00 Brentford-Burnley

21.10. 16:00 Manchester City-Brighton

21.10. 16:00 Newcastle-Crystal Palace

21.10. 16:00 Nottingham-Luton

21.10. 18:30 Chelsea-Arsenal

21.10. 21:00 Sheffield Utd-Manchester Utd

22.10. 17:30 Aston Villa-West Ham

23.10. 21:00 Tottenham-Fulham

Pronostici Premier League 2023-24 9a giornata: FREE PICK Chelsea-Arsenal

Ecco il riassunto delle free pick date in questa stagione 2023-24 del campionato di calcio inglese.

FREE PICK SINGOLE PREMIER LEAGUE 2023-24

Tottenham-Manchester United: OVER 2.5 + GOL SI @1.90❌

Nottingham Forest-Sheffield United: 1 @1.90✅

Fulham-Brentford: OVER 2.5 @1.97✅

Liverpool-Bournemouth: LIVERPOOL VINCE SENZA SUBIRE GOL @2.25❌

Chelsea-Luton: 2° TEMPO CON PIU GOL @2.00✅

Bournemouth-Tottenham: GOL SI+OVER 2.5 @1.90❌

Everton-Wolverhampton: GOL NO @1.95✅

Everton-Wolverhampton: UNDER 2,5 @1.72✅

Luton-West Ham: 2 @1.75✅

Brentford-Bournemouth: 1 @1.75❌

Burnley-Tottenham: 2 @1.90✅

Newcastle-Brentford GOL SI @1.75❌

Sheffield Utd-Newcastle GOL NO @1.95✅

Newcastle-Burnley GOL NO @1.90✅

Aston Villa-Brighton: OVER 9.5 TIRI IN PORTA @2.02✅

Arsenal-Manchester City: 2 +0 (AH) @1.73❌

Wolves-Aston Villa: OVER 2.5 @1.75❌

Andiamo proprio sul big match di Londra come free pick giornata con Chelsea-Arsenal: X2+UNDER 3.5 @1.80. Come abbiamo detto i Gunners sono ancora imbattuti in stagione e hanno sempre superato il Chelsea negli ultimi 4 precedenti. Nel viaggio più recente a Stamford Bridge i Gunners sono passati col risultato minimo di 1-0, un risultato che ci andrebbe bene anche oggi.

