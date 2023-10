Pronostici Premier League 2023-24 10a giornata. Analisi, migliori quote, statistiche e free pick sul campionato di calcio inglese. La nostra giocata si concentra sul derby di Manchester tra United-City, la sfida più attesa in Inghilterra questo fine settimana.

Pronostici Premier League 2023-24 10a giornata: I big match più interessanti

La 10° giornata di Premier League inizia con l’anticipo che vede in campo la capolista Tottenham impegnata nel derby di Londra contro il Crystal Palace, che ha vinto solo una volta nei 9 incroci più recenti contro gli Spurs (6 sconfitte e 2 pareggi).

Il Chelsea cerca il 4° risultato utile consecutivo contro il Brentford, mentre l’Arsenal (ancora imbattuto dopo 9 giornate), proverà il sorpasso in vetta grazie ad un turno semplice, in casa contro lo Sheffield United, fanalino di coda.

Il Wolverhampton è in forma e cercherà di mettere i bastoni tra le ruote al Newcastle: i lupi non perdono da 4 turni (2 successi e altrettanti pareggi). Sulla carta, non dovrebbe avere problemi l’Aston Villa, che vuole inserirsi nella lotta Champions ospitando il Luton.

Il Brighton di Roberto De Zerbi, che non vince da tre giornate (2 sconfitte e 1 pari), è reduce dal primo successo europeo contro l’Ajax, e proverà ad invertire la rotta anche in campionato ospitando il Fulham. Il Liverpool dovrà vedersela con un Nottingham abbonato ai pareggi (sempre X nelle ultime tre partite).

Pronostici Premier League 2023-24 10a giornata: programma completo e quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano del big match di questo turno del campionato di calcio inglese.

10a GIORNATA PREMIER LEAGUE

27.10. 21:00 Crystal Palace-Tottenham

28.10. 13:30 Chelsea-Brentford

28.10. 16:00 Arsenal-Sheffield Utd

28.10. 16:00 Bournemouth-Burnley

28.10. 18:30 Wolves-Newcastle

29.10. 14:00 West Ham-Everton

29.10. 15:00 Aston Villa-Luton

29.10. 15:00 Brighton-Fulham

29.10. 15:00 Liverpool-Nottingham

29.10. 16:30 Manchester Utd-Manchester City

Pronostici Premier League 2023-24 10a giornata: FREE PICK Manchester Utd-Manchester City

Chiude il programma il derby di Manchester che va in scena all’Old Trafford: lo United al momento è 8° con 15 punti, mentre il City è 2° a quota 21. Considerando tutte le competizioni, Manchester City e Manchester United si sono affrontate in tutto 190 volte con un bilancio a favore dei Red Devils di 78 vittorie contro 59 successi dei Citizens, 53 invece i pareggi). Nelle 5 stracittadine più recenti, solo un successo per lo United, ovvero nella gara di ritorno dello scorso anno.

Sempre Over negli ultimi 4 derby di Manchester in cui abbiamo assistito ad una media di 5.0 gol a partita, il doppio rispetto alla linea OVER 2.5 @1.73 che consigliamo questa settimana come free pick.

FREE PICK SINGOLE PREMIER LEAGUE 2023-24

Tottenham-Manchester United: OVER 2.5 + GOL SI @1.90❌

Nottingham Forest-Sheffield United: 1 @1.90✅

Fulham-Brentford: OVER 2.5 @1.97✅

Liverpool-Bournemouth: LIVERPOOL VINCE SENZA SUBIRE GOL @2.25❌

Chelsea-Luton: 2° TEMPO CON PIU GOL @2.00✅

Bournemouth-Tottenham: GOL SI+OVER 2.5 @1.90❌

Everton-Wolverhampton: GOL NO @1.95✅

Everton-Wolverhampton: UNDER 2,5 @1.72✅

Luton-West Ham: 2 @1.75✅

Brentford-Bournemouth: 1 @1.75❌

Burnley-Tottenham: 2 @1.90✅

Newcastle-Brentford GOL SI @1.75❌

Sheffield Utd-Newcastle GOL NO @1.95✅

Newcastle-Burnley GOL NO @1.90✅

Aston Villa-Brighton: OVER 9.5 TIRI IN PORTA @2.02✅

Arsenal-Manchester City: 2 +0 (AH) @1.73❌

Wolves-Aston Villa: OVER 2.5 @1.75❌

Chelsea-Arsenal: X2+UNDER 3.5 @1.80❌

