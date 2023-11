Pronostici Premier League 2023-24 11a giornata, analisi, migliori quote, statistiche e free pick sul campionato di calcio inglese. Da non perdere il big match Newcastle-Arsenal ma anche il monda night che chiuderà il turno lunedì sera con Tottenham-Chelsea.

Pronostici Premier League 2023-24 11a giornata: I big match più interessanti

Vediamo le sfide più interessanti che ci attendono per questo weekend della 11° giornata di Premier League. Il Manchester United apre nel lunch match del 4 novembre in casa del Fulham, che vincendo potrebbe proprio agganciare i Red Devils. Il Brighton di Roberto De Zerbi, che non vince da 4 turni (2 pareggi e altrettante sconfitte), sarà di scena in trasferta contro l’Everton, mentre il Manchester City, campione in carica, cerca l’aggancio alla vetta ospitando il Bournemouth, reduce dalla prima vittoria stagionale (solo vittorie della formazione attualmente allenata da Pep Guardiola nei 13 precedenti più recenti contro questo avversario).

Sfida d’alta quota tra Newcastle-Arsenal, con i bianconeri che hanno vinto una sola volta negli 11 precedenti più recenti (2 pareggi, 8 sconfitte nei restanti match). L’Aston Villa di Emery farà visita al Nottingham Forest, mentre il Liverpool avrà sulla carta un impegno facile contro il Luton.

Chiude il turno lunedì sera il derby di Londra tra il Tottenham capolista e il Chelsea, che si trova attualmente all’11° posto. L’ultimo precedente, risalente al febbraio scorso, ha visto prevalere gli Spurs in casa per 2-0, ma gli stessi non avevano mai vinto nei precedenti 7 incontri ufficiali (5 sconfitte e 2 pareggi). Di questa partita ne parleremo approfonditamente con un articolo apposito di Profeta che vi darà tanti spunti per le scommesse, oltre a info, probabili formazioni, migliori quote e statistiche.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5000€ Salva il Bottino + fino a 600€ Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 600€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €20

Effettua il tuo primo deposito di almeno 10 € utilizzando il codice promozionale SPORT2023. Ricevi subito un Bonus pari al 50% del tuo deposito, da utilizzare per tutte le scommesse Live da piazzare sul tuo sport preferito. 4.0 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500 4.5 Visita il Sito Recensione

Pronostici Premier League 2023-24 11a giornata: programma completo e quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano del big match di questo turno del campionato di calcio inglese.

PROGRAMMA COMPLETO 11a GIORNATA PREMIER LEAGUE

04.11. 13:30 Fulham-Manchester Utd

04.11. 16:00 Brentford-West Ham

04.11. 16:00 Burnley-Crystal Palace

04.11. 16:00 Everton-Brighton

04.11. 16:00 Manchester City-Bournemouth

04.11. 16:00 Sheffield Utd-Wolves

04.11. 18:30 Newcastle-Arsenal

05.11. 15:00 Nottingham-Aston Villa

05.11. 17:30 Luton-Liverpool

06.11. 21:00 Tottenham-Chelsea

Pronostici Premier League 2023-24 11a giornata: FREE PICK Newcastle-Arsenal

La settimana scorsa siamo tornati in cassa con la free pick sul campionato di calcio inglese, questo weekend andiamo con Newcastle-Arsenal: 2 +0 (AH) @1.87, fiducia nei Gunners che prendiamo vincenti, ma ci copriamo un pò col rimborso in caso di pareggio.

FREE PICK 11a GIORNATA PREMIER LEAGUE

Newcastle-Arsenal: 2 +0 (AH) @1.87

RESOCONTO FREE PICK SINGOLE PREMIER LEAGUE 2023-24

Tottenham-Manchester United: OVER 2.5 + GOL SI @1.90❌

Nottingham Forest-Sheffield United: 1 @1.90✅

Fulham-Brentford: OVER 2.5 @1.97✅

Liverpool-Bournemouth: LIVERPOOL VINCE SENZA SUBIRE GOL @2.25❌

Chelsea-Luton: 2° TEMPO CON PIU GOL @2.00✅

Bournemouth-Tottenham: GOL SI+OVER 2.5 @1.90❌

Everton-Wolverhampton: GOL NO @1.95✅

Everton-Wolverhampton: UNDER 2,5 @1.72✅

Luton-West Ham: 2 @1.75✅

Brentford-Bournemouth: 1 @1.75❌

Burnley-Tottenham: 2 @1.90✅

Newcastle-Brentford GOL SI @1.75❌

Sheffield Utd-Newcastle GOL NO @1.95✅

Newcastle-Burnley GOL NO @1.90✅

Aston Villa-Brighton: OVER 9.5 TIRI IN PORTA @2.02✅

Arsenal-Manchester City: 2 +0 (AH) @1.73❌

Wolves-Aston Villa: OVER 2.5 @1.75❌

Chelsea-Arsenal: X2+UNDER 3.5 @1.80❌

Manchester United-Manchester City: OVER 2.5 @1.73✅

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

SITO BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.