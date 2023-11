Pronostico Tottenham-Chelsea 6 novembre 2023. La giornata numero 11 di Premier League si conclude con il “Monday Night”. In campo, per un derby tutto londinese, Tottenham e Chelsea con Mauricio Pochettino nel ruolo del grande ex.

Pronostico Tottenham-Chelsea 6 novembre 2023: lo stato di forma delle squadre

Il Tottenham è al comando dopo 10 giornate. La squadra di Ange Postecoglou è imbattuta in stagione e sta andando ogni più rosea aspettativa, vista la partenza in estate del recordman per gol del club Harry Kane. Il suo posto, anche come capitano, è stato preso dal coreano Son Heung-Min, autore già di 8 gol in Premier League.

Il Chelsea dell’ex Mauricio Pochettino non passa un gran momento. L’allenatore argentino, che raggiunse proprio con gli spurs la finale di Champions League del 2019, sta provando a dare forma ad una squadra con molte difficoltà. Dodici punti in classifica e la sconfitta nell’ultima contro il Brentford allo Stamford Bridge non sono il biglietto da visita adatto per affrontare la capolista.

Pronostico Tottenham-Chelsea 6 novembre 2023: Probabili formazioni

Tottenham (4-2-3-1): Vicario; Porro, Romero, van de Ven, Davies; Bissouma, Sarr; Kulusevski, Maddison, Richarlison; Son.

Chelsea (4-2-3-1): Sanchez; Disasi, Thiago Silva, Colwill, Cucurella; Gallagher, Caicedo; Madueke, Palmer, Sterling; Jackson.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5000€ Salva il Bottino + fino a 600€ Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 600€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €20

Effettua il tuo primo deposito di almeno 10 € utilizzando il codice promozionale SPORT2023. Ricevi subito un Bonus pari al 50% del tuo deposito, da utilizzare per tutte le scommesse Live da piazzare sul tuo sport preferito. 4.0 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500 4.5 Visita il Sito Recensione

Pronostico Tottenham-Chelsea 6 novembre 2023: Dove vederla in TV

Tottenham-Chelsea sarà trasmessa, in diretta su SKY, lunedì 6 novembre dalle ore 21:00.

Quote offerte dai bookmakers per Tottenham-Chelsea

Pronostico Tottenham-Chelsea 6 novembre 2023: le nostre scommesse

Puntiamo sulla vittoria degli Spurs. Le quote propongono i padroni di casa favoriti, ma ad una quota accattivante visto che paga il doppio della posta e per le premesse che abbiamo detto ci può stare abbondantemente.

Pronostico: Vittoria Tottenham @2.12 Marathonbet e Unibet

Pronostico Special su Tottenham-Chelsea

Ritorniamo su Son Heung-Min. E’ lui l’anima di questa squadra che sta al comando della Premier League. Probabile arrivi un altro gol per lui in questo incontro, quota 2.75 Sisal.

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 2-1 / 2-0 / 3-0.

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.