Pronostici Chelsea-Manchester City 12 novembre 2023. Allo Stamford Bridge arriva il Manchester City di Pep Guardiola. Per i blues con un risultato utile potrebbero dare una svolta alla loro, fin qui, deludente stagione.

Pronostici Chelsea-Manchester City 12 novembre 2023: lo stato di forma delle squadre

Mauricio Pochettino, da buon profeta in patria, è stato il primo a dare un dispiacere alla sua ex squadra con la vittoria per 4-1 nel Monday Night in casa del Tottenham (che giocava con due uomini in meno). Risultato che ha portato il Chelsea a 15 punti, 7 dalla quinta posizione che vale l’Europa League.

Il Manchester City continua a dominare, dopo la passata stagione. Primi in classifica a 27 punti in Premier League, punteggio pieno e qualificazione agli ottavi in Champions League. Non ha mai pareggiato in questa stagione ed Erling Haaland, secondo nelle votazioni al Pallone d’Oro, ha già messo le cose in chiaro con 11 gol in 11 incontri giocati in campionato.

Pronostici Chelsea-Manchester City 12 novembre 2023: probabili formazioni

Chelsea (4-2-3-1): Sanchez; James, Disasi, Silva, Cucurella; Caicedo, Enzo; Sterling, Palmer, Mudryk; Jackson.

Manchester City (3-4-2-1): Ederson; Walker, Gvardiol, Aké; Foden, Kovacic, Lewis, Grealish; Nunes, Doku; Haaland.

Pronostici Chelsea-Manchester City 12 novembre 2023: Dove vederla in TV

Chelsea-Manchester City sarà trasmessa, in diretta su SKY, domenica 12 novembre dalle ore 17:30.

Quote offerte dai bookmakers per Chelsea-Manchester City

E’ favorito il Manchester City per la vittoria in questa sfida a 1.74 Marathonbet e 1.72 Unibet. Il pareggio è offerto a 3.80 Unibet e 3.70 AdmiralBet. La vittoria del Chelsea 5.10 Unibet e 5.00 Sisal.

Pronostico per questa partita di Premier League

Il Chelsea non ci convince, nonostante la vittoria in casa del Tottenham. La squadra di Mauricio Pochettino è alla ricerca di un’identità e l’avversario odierno non è proprio l’ideale per continuare questo processo.

Pronostico: Manchester City a 1.74 Marathonbet e 1.72 Unibet

Pronostico Special per Chelsea-Manchester City

Jack Grealish a conclusione della sfida di Champions League che gli manca il gol. Una dichiarazione che lascia immaginare che ci possa provare. Un suo tiro in porta, su Sisal, in questa sfida quota 2 e merita un chippino.

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 0-2 / 0-3 / 1-2

Sono un grande appassionato di calcio, basket e volley. Oltre alle scommesse sportive, sono un amante dei giochi da casinò e di traning sportivo.