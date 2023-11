Pronostici Premier League 2023-24 12a giornata, analisi, migliori quote, statistiche e free pick sul campionato di calcio inglese. Si gioca il big match Chelsea-Manchester City su cui si concentra anche la nostra free pick di questo turno del campionato di calcio inglese. Vi segnaliamo anche una giocata su Wolves-Tottenham.

Pronostici Premier League 2023-24 12a giornata: i risultati dell’ultimo turno

Il Manchester City spazza via il Bournemouth con un tennistico 6-1: protagonista del match uno straordinario Doku, autore di un gol e quattro assist. La squadra di Guardiola raggiunge la vetta a quota 27 punti scavalcando il Tottenham, che crolla in casa nel Monday Night perdendo 4-1 con il Chelsea.

L’Arsenal cade in casa del Newcastle; i Gunners vengono raggiunti a quota 24 dal Liverpool, che rischia contro la matricola Luton e acciuffa il pareggio solo al 95′ grazie a Luis Diaz. Sorride lo United, che batte il Fulham al 91′ con un guizzo del solito Bruno Fernandes, mentre il Brighton pareggia 1-1 in trasferta contro l’Everton. Successi per Brentford, Sheffield United e Crystal Palace rispettivamente contro West Ham, Wolverhampton e Burnley.

Pronostici Premier League 2023-24 12a giornata: big match

La 12° giornata di Premier League parte subito forte sabato con il Tottenham a far visita al Wolverhampton; dopo la sconfitta contro il Chelsea , che ha fatto perdere la vetta agli Spurs, i londinesi proveranno il controsorpasso ai danni del Manchester City, impegnato domenica proprio a Stamford Bridge. Negli ultimi 6 precedenti ufficiali, solo vittorie per i Citizens, che si sono imposti anche due volte di fila in casa dei Blues.

Proverà ad approfittarne l’Arsenal che, dopo essere finito ko contro il Newcastle, ospiterà all’Emirates Stadium il Burnley attualmente penultimo in classifica. Il Manchester United, dopo la rocambolesca sconfitta subita in Champions League a Copenaghen, tornerà in campo all’Old Trafford contro il Luton (che la scorsa settimana ha già bloccato i Reds) mentre il Newcastle cerca punti Champions contro il Bournemouth in trasferta.

L’Aston Villa sfiderà il Fulham mentre domenica alle 15:00 si giocano in contemporanea due match che promettono gol e spettacolo: il Brighton di De Zerbi ospiterà il fanalino di coda Sheffield United con l’occasione di ghiotta in incamerare altri tre punti mentre il Liverpool cercherà il 5° risultato utile consecutivo contro il Brentford, che ha però vinto le ultime 3 gare di fila.

Pronostici Premier League 2023-24 12a giornata: programma completo e migliori quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano del big match di questo turno del campionato di calcio inglese.

PROGRAMMA COMPLETO 12a GIORNATA PREMIER LEAGUE

11.11. 13:30 Wolverhampton-Tottenham

11.11. 16:00 Arsenal-Burnley

11.11. 16:00 Crystal Palace-Everton

11.11. 16:00 Manchester Utd-Luton

11.11. 18:30 Bournemouth-Newcastle

12.11. 15:00 Aston Villa-Fulham

12.11. 15:00 Brighton-Sheffield Utd

12.11. 15:00 Liverpool-Brentford

12.11. 15:00 West Ham-Nottingham

12.11. 17:30 Chelsea-Manchester City

Pronostici Premier League 2023-24 12a giornata: FREE PICK Chelsea-City e Wolves-Tottenham

Come free pick ci accodiamo all’idea principale tra i vari consigli che ha dato Profeta nell’analisi dettagliata di Chelsea-Manchester City. Il Chelsea non ci convince, nonostante la vittoria in casa del Tottenham. La squadra di Mauricio Pochettino è alla ricerca di un’identità e l’avversario odierno non è proprio l’ideale per continuare questo processo.

Pronostico: Manchester City @1.74 Marathonbet e 1.72 Unibet

Vi segnaliamo anche la free pick selezionata dallo studio di Morfeo sulla week 12 di Premier League e in questo caso andiamo contro gli Spurs consigliando:

Wolves-Tottenham: DOPPIA CHANCE 1X @1.70 su AdmiralBet.

RESOCONTO FREE PICK SINGOLE PREMIER LEAGUE 2023-24

Tottenham-Manchester United: OVER 2.5 + GOL SI @1.90❌

Nottingham Forest-Sheffield United: 1 @1.90✅

Fulham-Brentford: OVER 2.5 @1.97✅

Liverpool-Bournemouth: LIVERPOOL VINCE SENZA SUBIRE GOL @2.25❌

Chelsea-Luton: 2° TEMPO CON PIU GOL @2.00✅

Bournemouth-Tottenham: GOL SI+OVER 2.5 @1.90❌

Everton-Wolverhampton: GOL NO @1.95✅

Everton-Wolverhampton: UNDER 2,5 @1.72✅

Luton-West Ham: 2 @1.75✅

Brentford-Bournemouth: 1 @1.75❌

Burnley-Tottenham: 2 @1.90✅

Newcastle-Brentford GOL SI @1.75❌

Sheffield Utd-Newcastle GOL NO @1.95✅

Newcastle-Burnley GOL NO @1.90✅

Aston Villa-Brighton: OVER 9.5 TIRI IN PORTA @2.02✅

Arsenal-Manchester City: 2 +0 (AH) @1.73❌

Wolves-Aston Villa: OVER 2.5 @1.75❌

Chelsea-Arsenal: X2+UNDER 3.5 @1.80❌

Manchester United-Manchester City: OVER 2.5 @1.73✅

Newcastle-Arsenal: 2 +0 (AH) @1.87❌

