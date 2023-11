Quote Premier League 13 novembre 2023. Come sempre approfittiamo della sosta delle nazionali per fare il punto della situazione sul campionato di calcio inglese. Il Manchester City rallenta, Liverpool ed Arsenal incalzano e proprio City-Liverpool si scontrano al vertice al rientro in campo per la 13° giornata.

Quote Premier League 13 novembre 2023: il City si ferma col Chelsea

La 12° giornata di Premier League viene chiusa dallo spettacolare 4-4 nel big match tra Chelsea-Manchester City, un mezzo passo falso per la squadra di Guardiola che si fa recuperare nel finale e ora ha solo un punto di vantaggio su Liverpool ed Arsenal che incalzano, entrambe vincenti nell’ultimo turno, entrambe in salute con 3 reti segnate.

Non è in salute invece il Tottenham al 2° ko consecutivo. In casa dei Wolves gli Spurs passano in vantaggio ma si fanno rimontare perdendo 1-2 e mandandoci in cassa con la free pick che aveva consigliato il nostro Morfeo. Si riprende immediatamente l’Aston Villa che vince e mantiene la 5° posizione, con 4 punti sul Manchester United che però si conferma in forma alla 4° vittoria nelle ultime 5. Non riesce più a vincere il Brighton, la squadra di De Zerbi ha perso solo 1 delle ultime 5 di campionato, ma le altre 4 sono state tutti pareggi che l’hanno fatta scendere al 8° posto.

Quote Premier League 13 novembre 2023: aggiornamenti antepost e prossimo turno

Le quote antepost non hanno però dubbi sul favorito, il Manchester City @1.40 per un altro titolo di Premier League secondo SNAI che lascia molto lontani Arsenal @6 e Liverpool @7.

Il prossimo turno sarà aperto proprio dallo scontro al vertice, Manchester City-Liverpool, prima partita in campo alle 13:30 del 25 novembre di rientro dopo la sosta per le nazionali, un big match che potrebbe cambiare molte cose.

Scontro ad alta quota anche per Tottenham-Aston Villa, tra le squadre di punta sono i Gunners ad avere l’impegno più agevole sulla carta, anche se in trasferta in Brentford-Arsenal. Le prime quote Planetwin365.

Quote Premier League 13 novembre 2023: Statistiche e Betting Trend

I gol non sono mancati nell’ultimo turno di Premier League, con 7 partite da Over su 10. Del resto è tutta la stagione che in Inghilterra regnano gli Over (62.5%) così come regnano le partite con entrambe le squadre a segno (60% di Gol Si).

