Pronostico Tottenham-Aston Villa 26 novembre 2023. La domenica di Premier League prevede la sfida tra le due sorprese di alta classifica di questo inizio stagione, il Tottenham di Ange Postecoglou e l’Aston Villa di Unai Emery. Pronostico Tottenham-Aston Villa di Premier League, risultato esatto e le quote scommesse.

Pronostico Tottenham-Aston Villa 26 novembre 2023: lo stato di forma delle squadre

Gli spurs sono stati al comando della Premier League fino alla decima giornata, prima che arrivasse il Black Monday della sconfitta contro il Chelsea in casa per 4-1, dove hanno giocato gran parte della partita in 9. Prima della pausa è arrivata la sconfitta in casa del Wolverhampton, che ha ribaltato il risultato nei minuti finali. Ora la squadra del nord di Londra si trova al quarto posto, con un solo punto in più dei rivali di giornata.

Unay Emery sembra aver trovato la sua dimensione in Premier League a Birmingham, sponda Villains, dopo l’esperienza all’Arsenal. La squadra ha un gioco spumeggiante, lo dimostra il fatto che è il secondo miglior attacco dietro quello galattico del Manchester City.

Pronostico Tottenham-Aston Villa 26 novembre 2023: Le probabili formazioni

Tottenham (4-2-3-1): Vicario; Pedro Porro, Dier, Davies, Emerson Royal; Sarr, Hojbjerg; Kulusevski, Lo Celso, Johnson; Son.

Aston Villa (4-4-2): Martinez; Cash, Konsa, Pau Torres, Digne; McGinn, Douglas Luiz, Kamara, Zaniolo; Diaby, Watkins.

Piena emergenza in casa Tottenham con tantissimi assenti tra infortuni e squalificati. Nell’Aston Villa cerca una maglia da titolare il nostro Nicolò Zaniolo.

Pronostico Tottenham-Aston Villa 26 novembre 2023: Dove vederla in TV

Tottenham-Aston Villa sarà trasmessa, in diretta su SKY, domenica 26 novembre dalle ore 15:00.

Quote offerte dai bookmakers per Tottenham-Aston Villa

Pronostico per questa partita di Premier League

Puntiamo su un pronostico statistico. Tra queste due squadre manca il pareggio dal 2012. Il Tottenham, in questa stagione, ancora deve pareggiare in casa. L’Aston Villa ha fatto solo un pareggio in Premier League finora. La quota e le premesse ci fanno pensare a questo esito.

Pronostici: X 4.00 Sisal e 3.95 Unibet

Pronostico Special per Tottenham-Aston Villa

Rimanendo fedeli al pronostico, se vogliamo aumentare la quota, andiamo di combo X+Under 2.5 @6.25 Sisal e 5.50 AdmiralBet

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-1 / 0-0 / 0-2