Pronostico Manchester City-Tottenham 3 dicembre 2023. La quattordicesima giornata del massimo campionato inglese si conclude in casa dei campioni d’Europa del Manchester City che ospitano il Tottenham di Ange Postecoglou. Pronostico Manchester City-Tottenham di Premier League, risultato esatto e le quote scommesse.

Pronostico Manchester City-Tottenham 3 dicembre 2023: Come arrivano le due formazioni alla partita?

La squadra di Pep Guardiola arriva a questa partita dopo la vittoria in rimonta in Champions League per 3-2 contro il Lipsia. In campionato sono arrivati due pareggi contro Chelsea e Liverpool nelle ultime due gare disputate, portando la squadra a 29 punti, uno in meno dell’Arsenal capolista.

Il Tottenham è stato per la prima parte di stagione la sorpresa di questa edizione della Premier League. L’arrivo, tra le mille titubanze, di Ange Postecoglou ha portato la squadra del nord di Londra alla vetta dopo le prime dieci giornate, nonostante la perdita in estate dell’icona, nonchè capocannoniere all time della squadra, Harry Kane. L’effetto sembra sia sparito nel maledetto monday night contro il Chelsea, dove gli spurs in 9 giocatori si sono dovuti arrendere. Da quel momento altre due sconfitte, che hanno portato la squadra al quinto posto.

Pronostico Manchester City-Tottenham 3 dicembre 2023: Probabili Formazioni

Manchester City (4-2-3-1): Ederson; Walker, Akanji, Dias, Ake; Rodri, Bernardo Silva; Foden, Alvarez, Doku; Haaland.

Tottenham (4-2-3-1): Vicario; Porro, Romero, Davies, Udogie; Hojbjerg, Lo Celso; Johnson, Kulusevski, Gil; Son.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5000€ Salva il Bottino + fino a 600€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 600€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €20

Effettua il tuo primo deposito di almeno 10 € utilizzando il codice promozionale SPORT2023. Ricevi subito un Bonus pari al 50% del tuo deposito, da utilizzare per tutte le scommesse Live da piazzare sul tuo sport preferito. 4.0 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione

Pronostico Manchester City-Tottenham 3 dicembre 2023: Dove vederla in TV

Manchester City-Tottenham sarà trasmessa, in diretta su SKY, domenica 3 dicembre dalle ore 17:30.

Quote offerte dai bookmakers per Manchester City-Tottenham

La comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per questo big match del campionato di Premier League.

Pronostico per questa partita di Premier League

Ci sembra difficile che il Tottenham possa ritrovare la vittoria in questa trasferta, nonostante sia la squadra con il miglior record “on the road” in Premier League. Puntiamo su un multigol a favore della squadra di casa, offerto ad una quota un filo meglio rispetto alla vittoria secca.

Pronostici: Multigol Casa 2-4 1.50 Sisal, 1.40 AdmiralBet

Pronostico Special di Manchester City-Tottenham

Heung Min Son è diventato il capitano e simbolo del Tottenham ed anche la punta centrale, dopo l’addio di Harry Kane. Se la sua squadra troverà il gol in questa sfida, molto probabilmente sarà lui a timbrare o comunque sarà protagonista dell’azione. La quota Gol o Assist a 3.15, su Sisal, sembra generosa in merito.

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 3-1 / 3-0 / 2-1