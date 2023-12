Turno infrasettimanale in Premier League inglese, con la capolista Arsenal che martedì 5 dicembre 2023, va a fare visita alla neopromossa Luton, con l’obiettivo di mantenere la vetta e la distanza di sicurezza dalle rivali. Pronostico Luton-Arsenal, probabili formazioni e risultato esatto.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Luton è quartultimo in classifica a 9 punti, due di vantaggio sulla coppia Everton e Burnley. Cinque sono arrivati tra le mura amiche, nello stadio Kenilworth Road, che in questa stagione è passato alla storia per essere il più piccolo stadio da quando esiste la Premier League. Un’anacronia stupenda per gli amanti del vecchio calcio inglese, più a livello architettonico.

I Gunners, arrivano a questa partita al comando del campionato con 33 punti, striscia aperta di 3 vittorie consecutive dopo l’unica sconfitta subita in campionato in casa del Newcastle.

La squadra di Mikel Arteta sembra molto più strutturata rispetto alla passatta stagione e soprattutto più esperta. Un gruppo, più che un insieme di singoli, come dimostra il fatto che in campionato hanno segnato già 13 giocatori diversi.

Le probabili formazioni di Luton-Arsenal

Luton (3-5-2): Kaminski; Andersen, Lockyer, Bell; Kaboré, Chong, Barkley, Nakamba, Doughty; Morris, Adebayo.

Arsenal (4-2-3-1): Ramsdale; Tomiyasu, Saliba, Gabriel, Zinchenko; Rice, Odegaard; Saka, Havertz, Trossard; Gabriel Jesus.

Dove vederla in TV

Luton-Arsenal, sarà trasmessa in diretta su SKY, martedì 5 dicembre dalle ore 21:15.

Quote offerte dai bookmakers per Luton-Arsenal

Per i bookmakers, partita senza storia, con l’Arsenal vincente offerto a quota 1.22 Marathonbet e a quota 1.20 Sisal. Il pareggio è quotato a 7.00 su Unibet e Sisal, la vittoria del Luton paga 14 volte la posta giocata.

Pronostico per questa partita di Premier League

Il divario segnalato dalle quote ha riscontro nella realtà dei fatti. Quasi impossibile andare contro l’Arsenal, la quota della vittoria chiaramente solletica il giusto. Puntiamo su un’altra giocata sempre in favore della squadra ospite.

Pronostico: Multigol ospite 2-4 a quota 1.50 su Sisal e a quota 1.48 su AdmiralBet

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 0-2 / 0-3 / 1-3

Comparatore Scommesse 1 Bonus Benvenuto: 5000€ Salva il Bottino + fino a 600€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 600€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €20

Effettua il tuo primo deposito di almeno 10 € utilizzando il codice promozionale SPORT2023. Ricevi subito un Bonus pari al 50% del tuo deposito, da utilizzare per tutte le scommesse Live da piazzare sul tuo sport preferito. 4.0 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione 4 Bonus Benvenuto: €10 + 25 free spins

Apri un conto Unibet e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse di €10 + 25 free spins per giocare alla slot Extra Chilli 4.5 Visita il Sito Recensione