Il big match della turno infrasettimanale in Inghilterra si giocherà a Birmingham, dove si affrontano l’Aston Villa quarto in classifica contro il Manchester City terzo, distanti solo un punto. Pronostico Aston Villa-Manchester City, big match di Premier League del 6 dicembre 2023.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Entrambe le squadre arrivano da un rocambolesco pareggio nel turno precedente. I villains di Unai Emery, hanno recuperato il doppio svantaggio in casa del Bournemouth al 90′ con Ollie Watkins. In Premier League percorso netto in casa con 6 vittorie in altrettante partite giocate tra le mura amiche.

Il Manchester City è stato fermato sul 3-3 dal Tottenham in casa, con un gol di Dejan Kulusevski al novantesimo minuto. In trasferta la squadra di Pep Guardiola ha il secondo miglior record in campionato, proprio dietro agli Spurs.

Con l’Arsenal impegnata in una trasferta non impossibile a Luton, i tre punti in questa delicata sfida sembrano diventare quasi un “must” per i campioni d’Europa in carica.

Le probabili formazioni di Aston Villa-Manchester City

Aston Villa (4-3-3): E. Martinez; Cash, Diego Carlos, Pau Torres, Digne; Kamara, Tielemans, Douglaz Luiz; Bailey, Watkins, Diaby.

Manchester City (4-2-3-1): Ederson; Walker, Dias, Aké, Gvardiol; Rodri, Stones; Grealish, Foden, Bernardo Silva; Haaland.

Dove vederla in TV

Aston Villa-Manchester City sarà trasmessa, in diretta su SKY, mercoledì 6 dicembre dalle ore 21:15.

Quote offerte dai bookmakers per Aston Villa-Manchester City

I citizens sono favoriti per la vittoria dalle quote offerte dai bookmaker. Segno 1 giocato vincente a quota 1.80 su Marathonbet e a quota 1.75 su Sisal. Il pareggio è offerto a 4.35 Unibet e 4.30 Marathonbet. La vittoria dell’Aston Villa giocata a quota 4.30.

Pronostico per questa partita di Premier League

Proviamo ad andare contro pronostico. L’Aston Villa ha subito solo 5 gol in casa, il Manchester City solo 9 in trasferta. E’ un turno infrasettimanale ed entrambe vengono da partite dove hanno speso tanto. Proviamo l’Under 3.5, strizzando l’occhio anche all’Under 2.5.

Pronostico: Under 3.5 offerto a quota 1.73 su Marathonbet e a quota 1.72 su Unibet

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 0-1 / 1-1 / 0-0

