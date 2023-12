Pronostici Premier League 2023-24 16a giornata, analisi, migliori quote, statistiche e free pick sul campionato di calcio inglese. Si gioca il big match Aston Villa-Arsenal.

Pronostici Premier League 2023-24 16a giornata: big match Aston Villa-Arsenal

Scontro al vertice in questa 16° giornata di Premier League con l’Arsenal che ha vinto le ultime 4 partite. Nel turno infrasettimanale i Gunners hanno faticato nel 4-3 sul campo del Luton, ma complici le difficoltà del City (che non vince da 4 giornate) si sono presi il primo posto in classifica con 36 punti.

In 3° posizione c’è il sorprendente Aston Villa che non perde da 4 turni ed è arrivato a 32 punti, un rendimento arrivato al suo apice nel turno infrasettimanale con l’1-0 sul City!

Probabili Formazioni Aston Villa-Arsenal e dove vederla in TV

ASTON VILLA (4-4-1-1): Martinez; Konsa, Carlos, Pau Torres, Digne; Bailey, Kamara, Douglas Luiz, McGinn; Tielemans; Watkins. All. Emery.

ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Kiwior; Odegaard, Rice, Havertz; Saka, Gabriel Jesus, Martinelli. All. Arteta.

Guida TV. Si gioca sabato 9 dicembre 2023. Orario: 18.30. Canale TV: Sky Sport Uno (201 del satellite). Streaming: Sky Go, NOW

Pronostici Premier League 2023-24 16a giornata: migliori quote Aston Villa-Arsenal

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano del big match di questo turno del campionato di calcio inglese.

Pronostici Premier League 2023-24 16a giornata: FREE PICK Aston Villa-Arsenal

La free pick che consigliamo per il big match della 16a giornata di Premier League è: Aston Villa-Arsenal: GOL SI @1.63. Si affrontano due dei migliori attacchi del campionato inglese e nell’ultimo confronto diretto, proprio qui al Villa Park di Birmingham, abbiamo visto uno spettacolare 4-2 per gli ospiti. Si è trattato del 3° precedente negli ultimi 4 in cui entrambe le squadre sono andate a segno.

RESOCONTO FREE PICK SINGOLE PREMIER LEAGUE 2023-24

Tottenham-Manchester United: OVER 2.5 + GOL SI @1.90❌

Nottingham Forest-Sheffield United: 1 @1.90✅

Fulham-Brentford: OVER 2.5 @1.97✅

Liverpool-Bournemouth: LIVERPOOL VINCE SENZA SUBIRE GOL @2.25❌

Chelsea-Luton: 2° TEMPO CON PIU GOL @2.00✅

Bournemouth-Tottenham: GOL SI+OVER 2.5 @1.90❌

Everton-Wolverhampton: GOL NO @1.95✅

Everton-Wolverhampton: UNDER 2,5 @1.72✅

Luton-West Ham: 2 @1.75✅

Brentford-Bournemouth: 1 @1.75❌

Burnley-Tottenham: 2 @1.90✅

Newcastle-Brentford GOL SI @1.75❌

Sheffield Utd-Newcastle GOL NO @1.95✅

Newcastle-Burnley GOL NO @1.90✅

Aston Villa-Brighton: OVER 9.5 TIRI IN PORTA @2.02✅

Arsenal-Manchester City: 2 +0 (AH) @1.73❌

Wolves-Aston Villa: OVER 2.5 @1.75❌

Chelsea-Arsenal: X2+UNDER 3.5 @1.80❌

Manchester United-Manchester City: OVER 2.5 @1.73✅

Newcastle-Arsenal: 2 +0 (AH) @1.87❌

Chelsea-Manchester City: 2 @1.74❌

Wolves-Tottenham: DOPPIA CHANCE 1X @1.70✅

Newcastle-Chelsea UNDER 2.5 @1.95❌

West Ham-Crystal Palace: UNDER 2.5 @1.85✅

