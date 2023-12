Pronostici Premier League 2023-24 18a giornata, analisi, migliori quote, statistiche e free pick sul campionato di calcio inglese. Si inizia già giovedì con Crystal Palace-Brighton, e si continua venerdì con Aston Villa-Sheffield su cui si concentra la nostra free pick. Sabato si gioca il big match Liverpool-Arsenal mentre alla vigilia di Natale sono in campo Wolves-Chelsea. Come sempre in Inghilterra si gioca tanto nel periodo natalizio, e si tornerà subito in campo con la 19° giornata del Boxing Day il 26 dicembre.

Pronostici Premier League 2023-24 18a giornata: le sfide da non perdere

Nel periodo natalizio c’è il tour de force del campionato di calcio inglese, in campo da venerdì 22 a domenica 24 dicembre con la 18° giornata di Premier League, poi si tornerà subito a Santo Stefano col classico turno del Boxing Day. Non mancano i big match, ma visto che siamo a fine anno, e si giocherà parecchio, attenzione alle sorprese nelle scommesse.

Già giovedì sera siamo in campo con Crystal Palace-Brighton, un match in cui la squadra di De Zerbi che potrebbe tornare alla vittoria dopo aver raccolto solo 4 punti negli ultimi 4 turni. Il Crystal Palace non riesce a vincere (2 pareggi e 3 sconfitte nelle ultime 5), ma è sempre una trasferta, quindi considerate BRIGHTON -0.25 (AH) @1.98, la scommessa asiatica che in caso di pareggio ci darebbe mezzo rimborso sul nostro investimento.

Al sabato il grosso delle partite, ben 6 (rinviata Manchester City-Brentford). Ci concentriamo chiaramente sul big match delle ore 18:30 ad Anfield dove si sfidano le prime della classe in Liverpool-Arsenal. Chi vince passerà il Natale da capolista, ai Gunners potrebbe bastare anche un pareggio. Il Liverpool è dietro un punto dopo lo 0-0 contro lo United, ma questa volta potrebbe essere una sfida da più reti. Attenzione a Over 2.5 @1.70 o al Gol Si che scende @1.57. Nel doppio confronto dello scorso anno abbiamo visto 5 gol totali a Londra e 4 anche a Liverpool.

Il turno si chiuderà domenica 24, la Vigilia di Natale, che vedrà in campo Wolves-Chelsea dal Molineux Stadium. I Blues rimangono favoriti in trasferta, ma la quota sta salendo verso @2 viste le tante assenze che il Chelsea dovrà fronteggiare, in una stagione davvero complicata che al momento la vede solo alo 10° posto con 22 punti, appena 3 in più dei Wolves che tra l’altro ha vinto 1-0 lo scorso anno in casa contro il Chelsea. Se credete ad un altro colpo del Wolverhampton lo trovate @3.70 su Planetwin365.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5000€ Salva il Bottino + fino a 600€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 600€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €20

Effettua il tuo primo deposito di almeno 10 € utilizzando il codice promozionale SPORT2023. Ricevi subito un Bonus pari al 50% del tuo deposito, da utilizzare per tutte le scommesse Live da piazzare sul tuo sport preferito. 4.0 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione

Pronostici Premier League 2023-24 18a giornata: programma completo e migliori quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano del big match di questo turno del campionato di calcio inglese.

Pronostici Premier League 2023-24 18a giornata: FREE PICK Aston Villa-Sheffield Utd

Nelle scommesse facciamo un passo indietro al venerdì con Aston Villa-Sheffield Utd, quota ai minimi per i padroni di casa che si prendono @1.20 su SISAL per quella che sarebbe la 4° vittoria consecutiva per una squadra attualmente al 2° posto con i Reds, e davanti al City! Lo Sheffield al contrario è ultimo con 8 punti in 17 giornate. Lo Sheffield non ha segnato in nessuna delle ultime 4 partite. L’Aston Villa in casa non ha mai subito gol nelle ultime 2 contro lo Sheffield. Consigliamo Aston Villa-Sheffield Utd: ASTON VILLA VINCE SENZA SUBIRE GOL @1.90 su AdmiralBet.

RESOCONTO FREE PICK SINGOLE PREMIER LEAGUE 2023-24

Tottenham-Manchester United: OVER 2.5 + GOL SI @1.90❌

Nottingham Forest-Sheffield United: 1 @1.90✅

Fulham-Brentford: OVER 2.5 @1.97✅

Liverpool-Bournemouth: LIVERPOOL VINCE SENZA SUBIRE GOL @2.25❌

Chelsea-Luton: 2° TEMPO CON PIU GOL @2.00✅

Bournemouth-Tottenham: GOL SI+OVER 2.5 @1.90❌

Everton-Wolverhampton: GOL NO @1.95✅

Everton-Wolverhampton: UNDER 2,5 @1.72✅

Luton-West Ham: 2 @1.75✅

Brentford-Bournemouth: 1 @1.75❌

Burnley-Tottenham: 2 @1.90✅

Newcastle-Brentford GOL SI @1.75❌

Sheffield Utd-Newcastle GOL NO @1.95✅

Newcastle-Burnley GOL NO @1.90✅

Aston Villa-Brighton: OVER 9.5 TIRI IN PORTA @2.02✅

Arsenal-Manchester City: 2 +0 (AH) @1.73❌

Wolves-Aston Villa: OVER 2.5 @1.75❌

Chelsea-Arsenal: X2+UNDER 3.5 @1.80❌

Manchester United-Manchester City: OVER 2.5 @1.73✅

Newcastle-Arsenal: 2 +0 (AH) @1.87❌

Chelsea-Manchester City: 2 @1.74❌

Wolves-Tottenham: DOPPIA CHANCE 1X @1.70✅

Newcastle-Chelsea UNDER 2.5 @1.95❌

West Ham-Crystal Palace: UNDER 2.5 @1.85✅

Aston Villa-Arsenal: GOL SI @1.63❌

West Ham United-Wolverhampton: OVER 2.5 @1.90✅

RENDIMENTO: +0.33

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

SITO BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB