Pronostici Premier League 2023-24 19a giornata. Periodo natalizio a tutto gas come al solito col campionato di calcio inglese e il classico turno del Boxing Day, ovvero di Santo Stefano, che continuerà poi il 27 e il 28 dicembre.

Pronostici Premier League 2023-24 19a giornata: le partite del 26 dicembre

Come da tradizione il cosiddetto Boxing Day inglese, ovvero il 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, in Inghilterra si gioca e questa volta va in scena la 19° giornata di una Premier League che ha visto pareggiare le big Liverpool ed Arsenal nel weekend, ma con un Aston Villa che non va oltre l’1-1 in casa contro la penultima in classifica, lo Sheffield United, e non ne riesce ad approfittare.

Cade ancora il Manchester United, sconfitto 2-0 in casa del West Ham, e perde anche il Chelsea in casa dei Wolves. Male anche il Newcastle, battuto 1-0 sul campo del Luton e proprio Newcastle-Notthingham sarà il lunch match del martedì che aprirà il turno di Premier League. Padroni di casa favoriti per il riscatto, anche se la quota sta salendo nonostante contro ci sia un Notthingham in lotta per non retrocedere, che ha fatto 1 solo punto nelle ultime 5 giornate.

Si continua con 3 partite al pomeriggio, ci soffermiamo su Burnley-Liverpool. Abbiamo detto del 1-1 dei Reds nel big match contro i Gunners, con il Liverpool che rimane comunque al 2° posto nonostante gli ultimi 2 pareggi. Il Burnley al contrario è penultimo, ma è reduce dal 2-0 sul campo del Fulham che ha ridato morale alla squadra, anche se battere la formazione di Klopp sarà un impresa in quota @7.50 su Unibet.

In serata il big match Manchester United-Aston Villa. La panchina di Erik ten Hag inizia a scottare dopo un altra prova incolore dello United mentre la formazione di Unai Emery ha sprecato la possibilità di passare il Natale in testa alla PL per la prima volta dal 1998. Quote in equilibrio spaccato @2.60 sia per la vittoria interna del Manchester, sia per il colpo in trasferta dell’Aston Villa. Lo United ha vinto il doppio confronto dello scorso anno, ma questa volta le cose potrebbero cambiare. Lo United ha segnato solo 18 gol in 18 partite (solo il fanalino di coda Sheffield fa peggio con 13), esattamente 20 in meno dell’Aston Villa, e anche se si gioca all’Old Trafford secondo noi gli ospiti strapperanno un risultato positivo. Giochiamo su di loro ma coprendoci un pò con una scommessa asian handicap: ASTON VILLA +0 @1.95. In caso di pareggio avremo il rimborso sulla giocata.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5000€ Salva il Bottino + fino a 600€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 600€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €20

Effettua il tuo primo deposito di almeno 10 € utilizzando il codice promozionale SPORT2023. Ricevi subito un Bonus pari al 50% del tuo deposito, da utilizzare per tutte le scommesse Live da piazzare sul tuo sport preferito. 4.0 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione

Pronostici Premier League 2023-24 19a giornata: i match di 27-28 dicembre

Tre partite in programma per il 27 dicembre. Si inizia con Brentford-Wolves e Chelsea-Crystal Palace in contemporanea alle 20:30, ma il match più interessante si gioca alle 21:15 a Goodison Park con Everton-Manchester City. La squadra di Guardiola sta facendo fatica, è solo al 5° posto in campionato e arriva da un altro pareggio (1 sola vittoria nelle ultime 5 giornate). L’attacco rimane comunque il migliore del campionato inglese con 40 gol all’attivo mentre il Newcastle, rinato con 4 vittorie di fila che lo hanno fatto risalire al 16° posto, fuori dalla zona retrocessione, si è però fermato nel weekend con l’1-2 sul campo del Tottenham. Il City non perde da 13 precedenti contro l’Everton (11 vittorie e 2 pari).

Passiamo alle ultime due sfide del 28 dicembre. Si parte con Brighton-Tottenham. La squadra di De Zerbi è in flessione negativa, dopo un ottimo inizio stagionale è scesa al 9° posto con soli 2 punti raccolti nelle ultime 3 giornate mentre gli Spurs si sono rilanciati con 3 vittorie di fila che li hanno riportati al 3° posto. Il Brighton però sul proprio campo ha perso solo 1 volta in stagione (anche se ha ben 4 pareggi nelle ultime 5), ma il Tottenham ha il miglior rendimento estero di tutta la Premier. Partita da tripla, evitate le scommesse sul risultato, e anche le quote dei bookmakers sono spaccate, con i padroni di casa di poco favoriti @2.50 sugli ospiti @2.60, ma anche il Pareggio @3.75 su Sisal non è da escludere.

Chiudiamo con Arsenal-West Ham. I Gunners mantengono la testa della Premier League con 40 punti e la miglior difesa del campionato di calcio inglese (16 gol al passivo, al pari col Liverpool), 10 punti esatti in più rispetto al West Ham che con 3 vittorie nelle ultime 4 si è rilanciato per la zona europea e ora tallona un certo City. Gli Hammers hanno anche vinto l’ultimo confronto dello scorso novembre con l’Arsenal per 3-1, ma giocavano in casa e si trattava di una partita di coppa. Questa volta in molti scommettono sul riscatto dell’Arsenal che si gioca in quota @1.36 su Planetwin365. Inoltre gli ultimi 4 precedenti si sono tutti chiusi con Over 2.5 tra West Ham e Arsenal. Una partita con almeno 3 gol è offerta @1.57 di quota.

Tutte le scommesse sul calcio inglese sono su Telegram

Per tutte le giocate sul campionato di calcio inglese, e molto altro, vi diamo appuntamento al nostro Canale Telegram VIP. Trovi tutti i riferimenti qui di seguito su telegram di Betting Maniac e sugli altri canali social di Betitaliaweb.

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

SITO BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB