Pronostici Premier League 2023-24 20a giornata, analisi, migliori quote, statistiche e free pick sul campionato di calcio inglese. Si gioca il big match Chelsea-Manchester City.

Pronostici Premier League 2023-24 20a giornata: le sfide da non perdere

La 20° giornata di Premier League inizia il 30 dicembre alle pre 13:30 col lunch match Luton-Chelsea. I Blues di Mauricio Pocettino faranno infatti visita al Luton, attualmente terzultimo in classifica con 15 punti, una gara da recuperare e 2 vittorie consecutive negli ultimi turni, mentre il Chelsea torna alla vittoria superando, seppur di misura (2-1), il Crystal Palace nel derby londinese del turno di Santo Stefano.

Il Manchester United proverà a dare continuità alla vittoria in rimonta ottenuta contro l’Aston Villa facendo visita al Nottingham: negli ultimi 12 precedenti, nessuna sconfitta per i Red Devils contro questo avversario (11 successi e 1 pareggio).

Ennesimo derby londinese tra Fulham-Arsenal, con i padroni di casa che perdono ininterrottamente da 3 turni consecutivi, mentre i Gunners sono reduci da un pari e una sconfitta. Negli ultimi 11 derby il Fulham non ha mai vinto, rimediando 8 sconfitte e 3 pareggi (l’ultima affermazione dei padroni di casa risale al gennaio del 2012).

Voglia di riscatto anche da parte del Tottenham, che affronterà un Bournemouth che non perde da ben 7 gare ufficiali (5 vittorie e 2 pari), anche se Ange Postecoglou dovrà fare i conti con un infermeria piena e la rosa degli Spurs al momento è falcidiata dagli infortuni.

A Capodanno tocca alla capolista Liverpool, che ad Anfield proverà a dare il colpo di grazia a un Newcastle che sta andando nettamente al di sotto delle attese, ma di questa partita parleremo approfonditamente in un articolo apposito che trovate sul nostro sito, nella sezione Premier League.

Chiuderà il turno martedì 2 gennaio 2024 il posticipo tra West Ham-Brighton: sarà un esame importante per entrambe le squadre, che possono rientrare nella lotta per l’Europa che conta. All’andata, vittoria esterna per gli Hammers, che si sono imposti in casa di De Zerbi per 1-3, dopo che nel precedente incontro, risalente alla passata stagione, il Brighton aveva vinto nettamente per 4-0.

Pronostici Premier League 2023-24 20a giornata: programma completo e migliori quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano del big match di questo turno del campionato di calcio inglese.

20a GIORNATA PREMIER LEAGUE

30.12. 13:30 Luton-Chelsea

30.12. 16:00 Aston Villa-Burnley

30.12. 16:00 Crystal Palace-Brentford

30.12. 16:00 Manchester City-Sheffield Utd

30.12. 16:00 Wolves-Everton

30.12. 18:30 Nottingham-Manchester Utd

31.12. 15:00 Fulham-Arsenal

31.12. 15:00 Tottenham-Bournemouth

01.01. 21:00 Liverpool-Newcastle

02.01. 20:30 West Ham-Brighton

Pronostici Premier League 2023-24 20a giornata: FREE PICK Aston Villa-Burnley

Per questo turno di calcio inglese, come free pick, abbiamo scelto una delle 3 proposte che Morfeo ha fatto nel nostro canale Telegram VIP di Betting Maniac (trovi tutti i riferimenti in fondo a questo articolo), e abbiamo scelto Aston Villa-Burnley: GOL NO @1.95. L’Aston Villa ha l’occasione di riscattarsi ospitando il Burnley, formazione che attualmente sta annaspando al penultimo posto in classifica. Impegno semplice sulla carta anche per il City di Pep Guardiola, che all’Etihad Stadium ospiterà il fanalino di coda Sheffield United: nessuna sconfitta per i Citizens contro questo avversario negli ultimi 6 incroci, una sola se si allarga il range a 11 gare.

RESOCONTO FREE PICK SINGOLE PREMIER LEAGUE 2023-24

Tottenham-Manchester United: OVER 2.5 + GOL SI @1.90❌

Nottingham Forest-Sheffield United: 1 @1.90✅

Fulham-Brentford: OVER 2.5 @1.97✅

Liverpool-Bournemouth: LIVERPOOL VINCE SENZA SUBIRE GOL @2.25❌

Chelsea-Luton: 2° TEMPO CON PIU GOL @2.00✅

Bournemouth-Tottenham: GOL SI+OVER 2.5 @1.90❌

Everton-Wolverhampton: GOL NO @1.95✅

Everton-Wolverhampton: UNDER 2,5 @1.72✅

Luton-West Ham: 2 @1.75✅

Brentford-Bournemouth: 1 @1.75❌

Burnley-Tottenham: 2 @1.90✅

Newcastle-Brentford GOL SI @1.75❌

Sheffield Utd-Newcastle GOL NO @1.95✅

Newcastle-Burnley GOL NO @1.90✅

Aston Villa-Brighton: OVER 9.5 TIRI IN PORTA @2.02✅

Arsenal-Manchester City: 2 +0 (AH) @1.73❌

Wolves-Aston Villa: OVER 2.5 @1.75❌

Chelsea-Arsenal: X2+UNDER 3.5 @1.80❌

Manchester United-Manchester City: OVER 2.5 @1.73✅

Newcastle-Arsenal: 2 +0 (AH) @1.87❌

Chelsea-Manchester City: 2 @1.74❌

Wolves-Tottenham: DOPPIA CHANCE 1X @1.70✅

Newcastle-Chelsea UNDER 2.5 @1.95❌

West Ham-Crystal Palace: UNDER 2.5 @1.85✅

Aston Villa-Arsenal: GOL SI @1.63❌ West Ham United-Wolverhampton: OVER 2.5 @1.90✅

Aston Villa-Sheffield Utd: ASTON VILLA VINCE SENZA SUBIRE GOL @1.90❌

Aston Villa-Sheffield Utd: GOL NO @1.80❌

Fulham-Burnley: UNDER 2.5 @1.95✅

Liverpool-Arsenal: OVER 2.5 @1.70❌

RENDIMENTO: -1.72

