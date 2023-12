Schedina 20a giornata Premier League. Per questo turno del campionato di calcio inglese dal 30 dicembre al 2 gennaio abbiamo scelto 3 partite per una Multipla quota @3.01 di Premier League.

Schedina 20a giornata Premier League: Multipla quota @3.01

Dopo una serie di casse, la settimana scorsa ci siamo fermati nella tris che riproponiamo anche questo fine settimana (nel turno di Santo Stefano non abbiamo fatto giocate ufficiali). Anche per questa 20° giornata di Premier League abbiamo scelto 3 partite, per una quasi triplicazione in quota @3.01.

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

SITO BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB