Pronostici Premier League 2023-24 21a giornata, analisi, migliori quote, statistiche e free pick sul campionato di calcio inglese. Si gioca il big match Manchester United-Tottenham, anche se il turno verrà diviso in due settimane (le prime 5 partite questo weekend, le altre 5 tra 20 e 22 gennaio). La free pick di Morfeo si concentra su Everton-Aston Villa.

Pronostici Premier League 2023-24 21a giornata: le sfide da non perdere

La 21° giornata di Premier League prende il via venerdì sera con l’anticipo Burnley-Luton, scontro salvezza che mette di fronte rispettivamente penultima e terzultima in graduatoria. Nel lunch match di sabato andrà in scena un nuovo derby londinese tra Chelsea-Fulham: gli uomini di Pochettino, sono reduci dall’eliminazione in coppa, ma in campionato hanno vinto le ultime 2 consecutive, inanellando 3 successi negli ultimi 4 turni.

Il Manchester City, reduce da 4 turni positivi (3 vittorie e 1 pareggio), fa visita al Newcastle, che ha perso le ultime 3 consecutive. Il Manchester United, che ha vinto una sola volta negli ultimi 5 turni, ospita all’Old Trafford il Tottenham, che nello stesso parziale ha vinto 4 volte (1 sconfitta).

Settimana prossima, altro derby della capitale tra Arsenal-Crystal Palace, con i Gunners che non hanno mai vinto negli ultimi 3 turni (2 pareggi e 1 sconfitta). Per vedere la capolista Liverpool in campo dovremo attendere domenica 21 gennaio, quando i Reds faranno visita al Bournemouth. Chiuderà il turno il Brighton di Roberto De Zerbi, che ospiterà un Wolverhampton reduce da 3 successi di fila.

Pronostici Premier League 2023-24 21a giornata: programma completo e migliori quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano del big match di questo turno del campionato di calcio inglese.

Pronostici Premier League 2023-24 21a giornata: FREE PICK Everton-Aston Villa

Per questo turno dimezzato il nostro Morfeo ha scelto Everton-Aston Villa: 2 +0 (AH) @1.83. Si tratta di una giocata con handicap asiatico, e avremo il rimborso della puntata in caso di pareggio. La motivazione non mancherà all’Aston Villa, che cerca l’aggancio in vetta e fa visita all’Everton, reduce da 3 ko di fila e in lotta per non retrocedere.

RESOCONTO FREE PICK SINGOLE PREMIER LEAGUE 2023-24

Tottenham-Manchester United: OVER 2.5 + GOL SI @1.90❌

Nottingham Forest-Sheffield United: 1 @1.90✅

Fulham-Brentford: OVER 2.5 @1.97✅

Liverpool-Bournemouth: LIVERPOOL VINCE SENZA SUBIRE GOL @2.25❌

Chelsea-Luton: 2° TEMPO CON PIU GOL @2.00✅

Bournemouth-Tottenham: GOL SI+OVER 2.5 @1.90❌

Everton-Wolverhampton: GOL NO @1.95✅

Everton-Wolverhampton: UNDER 2,5 @1.72✅

Luton-West Ham: 2 @1.75✅

Brentford-Bournemouth: 1 @1.75❌

Burnley-Tottenham: 2 @1.90✅

Newcastle-Brentford GOL SI @1.75❌

Sheffield Utd-Newcastle GOL NO @1.95✅

Newcastle-Burnley GOL NO @1.90✅

Aston Villa-Brighton: OVER 9.5 TIRI IN PORTA @2.02✅

Arsenal-Manchester City: 2 +0 (AH) @1.73❌

Wolves-Aston Villa: OVER 2.5 @1.75❌

Chelsea-Arsenal: X2+UNDER 3.5 @1.80❌

Manchester United-Manchester City: OVER 2.5 @1.73✅

Newcastle-Arsenal: 2 +0 (AH) @1.87❌

Chelsea-Manchester City: 2 @1.74❌

Wolves-Tottenham: DOPPIA CHANCE 1X @1.70✅

Newcastle-Chelsea UNDER 2.5 @1.95❌

West Ham-Crystal Palace: UNDER 2.5 @1.85✅

Aston Villa-Arsenal: GOL SI @1.63❌ West Ham United-Wolverhampton: OVER 2.5 @1.90✅

Aston Villa-Sheffield Utd: ASTON VILLA VINCE SENZA SUBIRE GOL @1.90❌

Aston Villa-Sheffield Utd: GOL NO @1.80❌

Fulham-Burnley: UNDER 2.5 @1.95✅

Liverpool-Arsenal: OVER 2.5 @1.70❌

Aston Villa-Burnley: GOL NO @1.95❌

RENDIMENTO: -2.72

