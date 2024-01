Pronostico Newcastle-Manchester City 13 gennaio 2024. La rincorsa dei campioni in carica alla capolista Liverpool passa da Newcastle, dove la squadra di Pep Guardiola proverà a prendere i tre punti necessari all’obiettivo. Pronostico Newcastle-Manchester City di Premier League, risultato esatto e le quote scommesse.

Pronostico Newcastle-Manchester City: Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Newcastle ha fermato l’emorragia di sconfitte con la vittoria in FA Cup nel derby con il Sunderland nel giorno dell’Epifania. Prima di questa partita, tre sconfitte in campionato contro anche squadre non dello stesso livello come Nottingham Forest e Luton. Le difficoltà stagionale dei bianconeri, allenati da Eddie Howe, possono essere attribuite a vari fattori, tra cui i principali i molti infortuni durante questa prima parte di stagione e la mancanza di esperienza di affrontare il doppio impegno con la Champions League.

Il Manchester City, dopo la sconfitta di inizio dicembre con Aston Villa, ha ottenuto 7 vittorie ed un pareggio tra mondiale per Club, Premier League ed FA Cup. La distanza dal Liverpool capolista è di 5 punti, con una partita da recuperare. Sempre citando i reds, i citizens sono insieme alla capolista la migliore squadra per rendimento in trasferta con 19 punti ottenuti lontano da casa.

Pronostico Newcastle-Manchester City: Le probabili formazioni

Newcastle (4-3-3): Dubravka; Trippier, Schar, Botman, Burn; Longstaff, Guimaraes, Joelinton; Almiron, Isak, Gordon.

Manchester City (4-2-3-1): Ederson; Walker, Akanji, Aké, Gvardiol; Kovacic, Rodri; Bernardo Silva, Foden, Grealish; Alvarez.

Pep Guardiola dovrà fare a meno del capocannoniere Erling Haaland, mentre i padroni di casa hanno diverse assenze compresa quella di Sandro Tonali, squalificato per il “caso scommesse”.

Pronostico Newcastle-Manchester City: Dove vederla in TV

Newcastle-Manchester City sarà trasmessa, in diretta su SKY, sabato 13 gennaio dalle ore 18:30.

Quote offerte dai bookmakers per Newcastle-Manchester City

Il Manchester City è favorito per la vittoria finale a 1.57 AdmiralBet e Marathonbet. Il pareggio è quotato a 4.60 Unibet e 4.30 Marathonbet e la vittoria del Newcastle 6.10 Unibet e 5.40 Marathonbet.

Pronostico per questa partita di Premier League

Due precedenti già stagionali, sempre finiti per 1-0 con una vittoria a testa. L’ultima del Newcastle nei sedicesimi della coppa di Lega. Prima di allora, i bianconeri erano riusciti ad ottenere una vittoria solo nel 2019 nei precedenti. Difficile non andare a favore della squadra di Pep Guardiola, nonostante rimanga una delle trasferte più insidiose in Premier League.

Pronostico: Manchester City a 1.57 AdmiralBet e Marathonbet

Pronostico special per Newcastle-Manchester City

Jack Grealish sul finire del 2023 è sembrato tra i più forma. Un suo tiro in porta a 1.90 su Sisal merita il tentativo.

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-2 / 0-2 / 1-3