Pronostico Manchester United-Tottenham 14 gennaio 2024. All’Old Trafford andrà in scena una partita tra due squadre che cercano un posto al sole in classifica, per ambire a giocare in Europa anche nella prossima stagione. Pronostico Manchester United-Tottenham di Premier League, risultato esatto e le quote scommesse.

Pronostico Manchester United-Tottenham: Come arrivano le due formazioni alla partita?

Solita stagione altalenante, come da molti anni a questa parte, per i Red Devils. Erik ten Hag è sempre alla ricerca di una formula vincente per la sua squadra, ma rispetto all’ultima edizione finora non si è visto lo “step up” che ci si aspettava. Il 2024 è cominciato con la vittoria in FA Cup in casa del Wigan, in campionato nelle ultime 7 partite solo 2 vittorie ed 1 pareggio.

Il Tottenham è stato per buona parte di inizio stagione la sorpresa, stando al comando della classifica. La sconfitta arrivata contro il Chelsea ad inizio novembre ha leggermente ridimensionato le ambizioni della squadra di Ange Postecoglou, che però ha ritrovato a dicembre con 4 vittorie in 5 partite in Premier League che hanno portato gli Spurs al quinto posto ed a un solo punto dall’Arsenal, i rivali storici che sono tra i favoriti alla vittoria finale.

Pronostico Manchester United-Tottenham: Le probabili formazioni

Manchester United (4-2-3-1): Onana; Dalot, Varane, Maguire, Shaw; Eriksen, McTominay; Rashford, Bruno Fernandes, Antony; Hojlund.

Tottenham (3-4-2-1): Vicario; Dier, Romero, Davies; Porro, Hojbjerg, Sarr, Udogie; Son, Kulusevski; Richarlison.

Pronostico Manchester United-Tottenham: Dove vederla in TV

Manchester United-Tottenham sarà trasmessa, in diretta su SKY, domenica 14 gennaio dalle ore 17:30.

Quote offerte dai bookmakers per Manchester United-Tottenham

Leggermente favorito il Manchester United dalle quote a 2.20 Unibet e 2.19 Marathonbet. La vittoria del Tottenham è offerta a 3.00 Sisal e Unibet, mentre il pareggio è dato a 3.90 Unibet e 3.82 Marathonbet.

Pronostico per questa partita di Premier League

E’ veramente una partita di difficile interpretazione. Ci arriva sicuramente meglio il Tottenham, ma nel “Teatro dei sogni” la squadra di casa ha dimostrato di poter fare veramente di tutto, sia in bene che nel male. Sono due squadre che pareggiano pochissimo, il Manchester United solo una volta in Premier League e mai in casa. La quota e questa statistica fanno sì che il chippino, in una partita ripetiamo quasi da no bet, lo facciamo ricadere sulla divisione della posta in palio.

Pronostico: X 3.90 Unibet e 3.82 Marathonbet

Pronostico special per Manchester United-Tottenham

Dejan Kulusevski ha già raggiunto il suo best score in Premier League con 5 gol segnati. Un suo tiro in porta, su Sisal, quotato a 1.80 è interessante.

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-1 / 2-1 / 2-2.