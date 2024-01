Pronostici Premier League 2023-24 21a giornata, analisi, migliori quote, statistiche e free pick sul campionato di calcio inglese. Si gioca completa il turno iniziato la settimana scorsa con gli ultimi 5 match nel weekend.

Pronostici Premier League 2023-24 21a giornata: le sfide da non perdere

Nel weekend di completa la 21° giornata di Premier League, iniziata nello scorso weekend. Nel lunch match di sabato, l’Arsenal, scivolato al 4° posto, sarà impegnato del derby contro il Crystal Palace, con cui ha sempre vinto negli ultimi 3 match.

Sfida salvezza tra Brentford-Nottingham Forest di cui parliamo dopo in free pick, mentre domenica il West Ham fa visita al fanalino di coda Sheffield United.

Il Liverpool proverà ad allungare in vetta facendo visita al Bournemouth, compagine che al momento occupa il 12° posto, match di cui abbiamo parlato anche nel dettaglio in un articolo apposito.

Chiuderà il programma domenica il Brighton di Roberto De Zerbi ospitando il Wolverhampton, che ha sempre vinto negli ultimi tre turni.

Pronostici Premier League 2023-24 21a giornata: programma completo e migliori quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano del big match di questo turno del campionato di calcio inglese.

Pronostici Premier League 2023-24 21a giornata: FREE PICK Brentford-Nottingham Forest

Dopo il rimborso della scorsa settimana, per questa 21° giornata di Premier League il nostro tipster Morfeo ha scelto Brentford-Nottingham Forest OVER 2.5 @1.90. Entrambe sono reduci da 3 Over consecutivi in campionato. Sia nelle partite del Brentford che in quelle del Nottingham assistiamo esattamente a 3.0 gol di media, un numero che per il Brentford sale a 3.5 nelle partite in casa dove ha il miglior rendimento a Over di tutta la Premier (O/U 8-2) mentre gli ospiti sono O/U 4-1 nelle ultime trasferte. Negli ultimi 3 precedenti abbiamo visto 3.0 gol totali di media tra queste due squadre (O/U 2-1).

RESOCONTO FREE PICK SINGOLE PREMIER LEAGUE 2023-24

Tottenham-Manchester United: OVER 2.5 + GOL SI @1.90❌

Nottingham Forest-Sheffield United: 1 @1.90✅

Fulham-Brentford: OVER 2.5 @1.97✅

Liverpool-Bournemouth: LIVERPOOL VINCE SENZA SUBIRE GOL @2.25❌

Chelsea-Luton: 2° TEMPO CON PIU GOL @2.00✅

Bournemouth-Tottenham: GOL SI+OVER 2.5 @1.90❌

Everton-Wolverhampton: GOL NO @1.95✅

Everton-Wolverhampton: UNDER 2,5 @1.72✅

Luton-West Ham: 2 @1.75✅

Brentford-Bournemouth: 1 @1.75❌

Burnley-Tottenham: 2 @1.90✅

Newcastle-Brentford GOL SI @1.75❌

Sheffield Utd-Newcastle GOL NO @1.95✅

Newcastle-Burnley GOL NO @1.90✅

Aston Villa-Brighton: OVER 9.5 TIRI IN PORTA @2.02✅

Arsenal-Manchester City: 2 +0 (AH) @1.73❌

Wolves-Aston Villa: OVER 2.5 @1.75❌

Chelsea-Arsenal: X2+UNDER 3.5 @1.80❌

Manchester United-Manchester City: OVER 2.5 @1.73✅

Newcastle-Arsenal: 2 +0 (AH) @1.87❌

Chelsea-Manchester City: 2 @1.74❌

Wolves-Tottenham: DOPPIA CHANCE 1X @1.70✅

Newcastle-Chelsea UNDER 2.5 @1.95❌

West Ham-Crystal Palace: UNDER 2.5 @1.85✅

Aston Villa-Arsenal: GOL SI @1.63❌ West Ham United-Wolverhampton: OVER 2.5 @1.90✅

Aston Villa-Sheffield Utd: ASTON VILLA VINCE SENZA SUBIRE GOL @1.90❌

Aston Villa-Sheffield Utd: GOL NO @1.80❌

Fulham-Burnley: UNDER 2.5 @1.95✅

Liverpool-Arsenal: OVER 2.5 @1.70❌

Aston Villa-Burnley: GOL NO @1.95❌ Everton-Aston Villa: 2 +0 (AH) @1.830️⃣

RENDIMENTO: -2.72

