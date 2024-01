Pronostico Bournemouth-Liverpool 21 gennaio 2024. La squadra di Jurgen Klopp sarà impegnata in una trasferta delicata, in casa del Bournemouth, per provare a mantenere la vetta della classifica. Pronostico Bournemouth-Liverpool di Premier League, risultato esatto e le quote scommesse.

Pronostico Bournemouth-Liverpool 21 gennaio 2024: lo stato di forma delle squadre

I rossoneri del Bournemouth allenati da Andoni Iraola, stanno viaggiando bene in Premier League con 25 punti, 9 di vantaggio sulla zona calda della classifica. In questo 2024 hanno vinto la partita di FA Cup in casa del QPR. Da segnalare la stagione della punta Dominic Solanke, autore di 12 gol in campionato ed ex di turno.

Il Liverpool attraversa un ottimo periodo di forma. In campionato non perde dal 30 settembre in casa del Tottenham e nei tre mesi successivi ha perso solo due partite in Europa League, dove erano già sicuri del primo posto e della qualificazione. L’assenza pesante sarà quella di Mohamed Salah, leader carismatico e non solo, visto che in Premier League è il capocannoniere insieme ad Erling Haaland con 14 gol (conditi da 8 assist).

Pronostico Bournemouth-Liverpool 21 gennaio 2024: probabili formazioni

Bournemouth (4-4-2): Neto; Aarons, Senesi, Zabarnyi, Kerkez; Brooks, Billing, Christie, Justin Kluivert; Ouattara, Solanke.

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander Arnold, Gomez, Van Dijk, Tsimikas; Szboszlai, Elliott, Gravenberch; Gakpo, Nunez, Luis Diaz.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5000€ Salva il Bottino + fino a 600€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 600€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione

Pronostico Bournemouth-Liverpool 21 gennaio 2024: Dove vederla in TV

Bournemouth-Liverpool sarà trasmessa, in diretta su SKY, domenica 21 gennaio dalle ore 17:30.

Pronostico Bournemouth-Liverpool 21 gennaio 2024: le migliori quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per questo match di Premier League.

Pronostico per questa partita di Premier League

Le premesse ci fanno pensare ad una partita da Premier League, con ritmo elevato e molte occasioni da gol fin dall’inizio. Nonostante l’assenza di Mohamed Salah, vediamo favoriti i reds che sembrano veramente una delle squadre più forti in questa stagione.

Pronostico: Over 1,5 primo tempo 2.12 Betway, 2.10 AdmiralBet

Pronostico Special per Bournemouth-Liverpool

Ci aspettiamo una vittoria del Liverpool ed allo stesso tempo che subisca almeno un gol, quindi accendiamo 2+Goal a 2.81 Betway, 2.70 Sisal.

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-2 / 1-3 / 2-3