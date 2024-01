E’ in programma questo mercoledì 24 gennaio 2024, nell’iconico Craven Cottage, la semifinale di ritorno della Coppa di Lega inglese tra Fulham e Liverpool. All’andata vittoria della squadra di Jurgen Klopp per 2-1. Pronostici EFL Cup: Fulham-Liverpool, quote scommesse e stato di forma.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La squadra del sud est di Londra arriva a questo appuntamento non proprio al meglio. In questo 2024 solo una vittoria, contro il Rotherham in FA Cup, per poi perdere appunto la gara di andata ed il derby con i vicini di casa del Chelsea in Premier League per 1-0.

Proprio in campionato il ritmo non è quello degli anni migliori, stazionando a metà classifica guardando più verso il basso che verso l’alto.

Il Liverpool è la squadra più in forma in Premier League e nel continente si gioca la palma di questa nomina con Bayer Leverkusen ed Inter. Perentorio 4-0 nell’ultima di campionato in casa del Bournemouth, dopo un primo tempo anonimo.

La vittoria porterebbe i reds a giocarsi il primo titolo della stagione. E’ rientrato sulle sponde del fiume Mersey Mohamed Salah, ma solo per curarsi dall’infortunio rimediato in Coppa d’Africa. Dovesse recuperare per tempo ed i faraoni essere ancora in corsa nella competizione, da capitano, rientrebbe per giocare con la maglia della propria nazionale.

Le probabili formazioni di Fulham-Liverpool

Fulham (4-2-3-1): Leno; Castagne, Diop, Ream, Robinson; Reed, Palhinha; Adama Traore, Reid, Willian; Raul Jimenez.

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander Arnold, Gomez, Van Dijk, Tsimikas; Szboszlai, Elliott, Gravenberch; Gakpo, Nunez, Luis Diaz.

Dove vederla in TV

Fulham-Liverpool sarà trasmessa, in diretta su DAZN, mercoledì 24 gennaio dalle ore 21:00.

Quote offerte dai bookmakers per Fulham-Liverpool

Il Liverpool è favorito per la vittoria di questa semifinale di ritorno è offerto vincente a quota 1.75 su Betway e su Snai. La vittoria del Fulham è offerta a quota 4.25 su Sisal e su Snai, il pareggio pagato a quota 3.80.

Pronostico per questa partita di Coppa di Lega

Il Fulham dovrà per forza provare a segnare per puntare alla finale. Il Liverpool non è squadra che gioca di rimessa, ma ha giocatori che possono sfruttare questa situazione come Luis Diaz e Diogo Jota. In sostanza, ci aspettiamo una partita con diversi goal.

Pronostico: Over 2.5 a quota 1.58 su Betway e a quota 1.57 su AdmiralBet

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 2-1 / 1-2 / 2-2

