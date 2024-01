Sfida salvezza al Craven Cottage tra i padroni di casa del Fulham e l’Everton che continua la sua rincorsa alla salvezza dopo i dieci punti di penalizzazione. Pronostico Fulham-Everton, quote scommesse e dove vederla in TV.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Per il Fulham questa sarà la sesta partita di questo mese di Gennaio, dove ha racimolato solo una vittoria in FA Cup contro il modesto Rotherham.

Nell’ultima gara di sabato è arrivata proprio la sconfitta contro il Newcastle e di conseguenza l’eliminazione in questa competizione. In campionato 24 punti, 8 di vantaggio sul Luton Town terzultimo, di questi 18 sono stati ottenuti in casa.

L’Everton è a 17 punti in classifica in Premier League, contando la penalizzazione di 10 punti. In trasferta è una delle migliori squadre con 16 punti, nonostante nelle ultime due sono arrivate due sconfitte.

Le probabili formazioni di Fulham-Everton

Fulham (4-2-3-1): Leno; Castagne, Adarabioyo, Ream, Robinson; Palhinha, Cairney; Decordova-Rei, Pereira, Willian; Jimenez.

Everton (4-4-2): Pickford; Coleman, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko; Onana, Garenr, André Gomes, McNeil; Calvert-Lewin, Harrison.

Dove vederla in TV

Fulham-Everton sarà trasmessa in diretta su SKY, martedì 30 gennaio dalle ore 21:00.

Quote offerte dai bookmakers per Fulham-Everton

Leggermente favorito il Fulham per la vittoria, giocata a quota 2.44 su Betway e a quota 2.40 su Sisal. Il pareggio è offerto a quota 3.30 su Snai e a quota 3.27 su Betway, la vittoria dell’Everton si gioca a quota 2.90

Pronostico per questa partita di Premier League

Nonostante la classifica, ci aspettiamo due squadre che non baderanno tanto a difendersi. Il Fulham in casa sta costruendo la sua stagione ed abbiamo detto come l’Everton in trasferta sia particolarmente insidioso.

Pronostico: Goal Si a quota 1.73 su AdmiralBet e su Sisal

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 2-1 / 1-1 / 1-2