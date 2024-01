Per la ventiduesima giornata di calcio in Premier League inglese, martedì 30 gennaio 2024, alle ore 20.45 scendono in campo i padorni di casa del Luton e la squadra ospite del Brighton. Luton-Brighton, scommesse, pronostico e statistiche.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Luton è reduce da 2 vittorie nelle ultime 5 partite e al momento si trova in diciottesima posizione in Premier League con 16 punti, in piena lotta per non retrocedere in Championship.

La squadra ospite del Brighton, è reduce da 4 risultati utili nelle ultime 5 partite giocate. I ragazzi allenati dal tecnico italiano, Roberto de Zerbi al momento si trovano in settima posizione. L’ultimo precedente tra queste due squadre risale a agosto, e vinse il Brighton 4-1.

Le probabili formazioni di Luton-Brighton

LUTON (3-5-2): Thomas Kaminski; Mads Andersen, Tom Lockyer, Amari’i Bell; Issa Kabore, Pelly Mpanzu, Marvelous Nakamba, Luke Berry, Giles; Elijah Adebayo, Carlton Morris.

BRIGHTON (4-2-3-1): Jason Steele; Pascal Gross, Adam Webster, Lewis Dunk, Pervis Estupinan; Billy Gilmour, Mahmoud Dahoud; Solly March, Joao Pedro, Kaoru Mitoma; Danny Welbeck.

Dove vederla in TV

Luton-Brighton sarà trasmessa in diretta su SKY, martedì 30 gennaio dalle ore 20:30.

Quote offerte dai bookmakers per Luton-Brighton

La favorita per la vittoria è il Brighton che troviamo a quota 1.70 su Sisal e su Admiralbet, il pareggio invece lo si può trovare a quota 4.33, mentre la vittoria del Luton la troviamo in lavagna a quota 4.50.

Pronostico per questa partita di Premier League

Ci aspettiamo una partita molto combattuta, poiché entrambe le squadre al momento stanno attraversando un periodo di forma importante.

Decidiamo di prenderci l’esito goal che troviamo a quota 1.65 su Snai e a quota 1.66 su Sisal.

Comparatore Scommesse 1 Bonus Benvenuto: 5000€ Salva il Bottino + fino a 600€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 600€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione 4 Bonus Benvenuto: deposita 100€ e gioca con 150€

NetBet ti dà il benvenuto con un bonus speciale, deposita 100€ e gioca con 150€. 4.8 Visita il Sito Recensione

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-1 / 1-2 / 2-1