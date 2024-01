Pronostici Premier League 2023-24 22a giornata, analisi, migliori quote, statistiche e free pick sul campionato di calcio inglese. Come free pick il nostro Morfeo va a caccia di una quota alta nel big match Liverpool-Chelsea.

Pronostici Premier League 2023-24 22a giornata: le sfide da non perdere

Nel fine settimana il campionato di calcio inglese si è fermato per i 16° di finale di FA Cup, ma si torna subito in campo da martedì con la 22° giornata di Premier League e le prime 5 partite. Ad aprire le danze Nottingham-Arsenal, quota molto bassa e in continuo calo per i Gunners che dopo 2 sconfitte sono tornati al successo col 5-0 netto sul Crystal Palace in campionato. Il Nottingham lotta per non retrocedere e ha molti indisponibili tra infortunati e convocati in Coppa d’Africa, ma l’Arsenal ha sempre perso negli ultimi 3 viaggi a City Ground.

Al martedì anche Aston Villa-Newcastle con i padroni di casa che mantengono il 4° posto, anche se hanno un pò rallentato con 1 sola vittoria nelle ultime 4 (2 pareggi e 1 sconfitta). Newcastle a picco al 10° posto dopo le ultime 4 sconfitte consecutive anche se in FA Cup si è ripresa con la vittoria sul campo del Fulham. Il Newcastle è avanti 3-1 negli ultimi 4 precedenti contro l’Aston Villa, compreso il 5-1 dell’andata, ma i padroni di casa oggi sono favoriti sotto @2 di quota.

Al mercoledì altre tre partite dove spicca Liverpool-Chelsea, ma ne parleremo dopo in free pick di questo big match. Le altre sfide sono Manchester City-Burnley (la squadra di Guardiola arriva da 3 vittorie ed è al 2° posto mentre gli ospiti al contrario sono penultimi e hanno fatto solo 1 punto nelle ultime 3 giornate) e Tottenham-Brentford (Spurs al 5° posto, il Brentford è 14° e ha interrotto la striscia perdente grazie al 3-2 sul Nottingham).

Al giovedì si chiude con gli ultimi 2 match. Alle ore 20:30 West Ham-Bournmouth mentre alle 21:15 toccherà a Wolves-Manchester United. I Red Devils stanno deludendo al 8° posto, con 1 sola vittoria nelle ultime 5 di campionato (4-2 in coppa contro il Newport) mentre i Wolves sono in ripresa al 10° posto e non perdono da 4 giornate, 3 vittorie di fila seguite da un pari, e nel weekend è arrivato anche il 2-0 in trasferta sul campo del West Brom in FA Cup. I padroni di casa sono in forma, ecco perché la quota dello United è alta, ma comunque favorita @2.45, anche se di poco rispetto al @2.75 dei padroni di casa.

Pronostici Premier League 2023-24 22a giornata: programma completo e migliori quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano del big match di questo turno del campionato di calcio inglese.

Pronostici Premier League 2023-24 12a giornata: FREE PICK Liverpool-Chelsea

Caccia grossa per il nostro tipster Morfeo che sul big match Liverpool-Chelsea: UNDER 2.5 @2.70 prova una giocata ben oltre la pari, prevedendo una partita da meno di tre gol totali. La posta in palio è alta, con i Reds al comando e i Blues che devono recuperare dal 9° posto, ma lo stanno facendo con 3 vittorie di fila, l’ultima delle quali un 1-0 sul Fulham (0-0 in coppa nel weekend).

Il Liverpool ha la miglior difesa del campionato con 18 reti al passivo in 21 partite. La qualità offensiva non manca ma mancheranno alcuni protagonisti da ambo le parti, su tutti Salah impegnato in Coppa d’Africa, ma anche il Chelsea ha delle assenze in attacco per infortuni. Speriamo di vedere un risultato come quello dell’andata, 1-1, che non è una rarità visto che è il 5° Under di fila tra queste due formazioni che negli ultimi 9 scontri diretti hanno prodotto un solo Over. Quota di valore.

RESOCONTO FREE PICK SINGOLE PREMIER LEAGUE 2023-24

Tottenham-Manchester United: OVER 2.5 + GOL SI @1.90❌

Nottingham Forest-Sheffield United: 1 @1.90✅

Fulham-Brentford: OVER 2.5 @1.97✅

Liverpool-Bournemouth: LIVERPOOL VINCE SENZA SUBIRE GOL @2.25❌

Chelsea-Luton: 2° TEMPO CON PIU GOL @2.00✅

Bournemouth-Tottenham: GOL SI+OVER 2.5 @1.90❌

Everton-Wolverhampton: GOL NO @1.95✅

Everton-Wolverhampton: UNDER 2,5 @1.72✅

Luton-West Ham: 2 @1.75✅

Brentford-Bournemouth: 1 @1.75❌

Burnley-Tottenham: 2 @1.90✅

Newcastle-Brentford GOL SI @1.75❌

Sheffield Utd-Newcastle GOL NO @1.95✅

Newcastle-Burnley GOL NO @1.90✅

Aston Villa-Brighton: OVER 9.5 TIRI IN PORTA @2.02✅

Arsenal-Manchester City: 2 +0 (AH) @1.73❌

Wolves-Aston Villa: OVER 2.5 @1.75❌

Chelsea-Arsenal: X2+UNDER 3.5 @1.80❌

Manchester United-Manchester City: OVER 2.5 @1.73✅

Newcastle-Arsenal: 2 +0 (AH) @1.87❌

Chelsea-Manchester City: 2 @1.74❌

Wolves-Tottenham: DOPPIA CHANCE 1X @1.70✅

Newcastle-Chelsea UNDER 2.5 @1.95❌

West Ham-Crystal Palace: UNDER 2.5 @1.85✅

Aston Villa-Arsenal: GOL SI @1.63❌ West Ham United-Wolverhampton: OVER 2.5 @1.90✅

Aston Villa-Sheffield Utd: ASTON VILLA VINCE SENZA SUBIRE GOL @1.90❌

Aston Villa-Sheffield Utd: GOL NO @1.80❌

Fulham-Burnley: UNDER 2.5 @1.95✅

Liverpool-Arsenal: OVER 2.5 @1.70❌

Aston Villa-Burnley: GOL NO @1.95❌ Everton-Aston Villa: 2 +0 (AH) @1.830️⃣

Brentford-Nottingham: OVER 2.5 @1.90✅

Bournemouth-Liverpool: OVER 1.5 1° TEMPO @2.12❌

RENDIMENTO: -2.82

