Per la ventiduesima giornata di calcio inglese di Premier League, giovedì 1 febbario si gioca il match tra i padroni di casa del Wolves e la squadra ospite del Manchester United. Wolves-Manchester United, pronostico, scommesse e consigli.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Wolves è reduce da 4 risultati utili di fila in Premier League, dove sono arrivate 3 vittorie e un pareggio, ottenuto in trasferta 0 a 0 contro il Brighton ed è risalito in undicesima posizione con 29 punti.

Il Manchester United è settimo in classifica con 32 punti e ha raccolto solo 5 punti nelle ultime 5 partite di campionato giocate, frutto di 2 sconfitte, 2 pareggi e della vittoria ottenuta in casa per 3 a 2 contro l’Aston Villa

Le probabili formazioni Wolves-Manchester United

Wolverhampton (4-2-3-1): Sa; Semedo, Bueno, Kilman, Doherty; Lemina, Joao Gomes; Sarabia, Silva, Neto; Cunha.

Manchester United (4-2-3-1): Heaton; Wan Bissaka, Varane, Martinez, Dalot; Eriksen, Casemiro; Rashford, Bruno Fernandes, Antony; Hojlund.

Dove vederla in TV

Wolves-Manchester United sarà trasmessa, in diretta su SKY, giovedì 1 febbraio dalle ore 20:30.

Quote offerte per questo match di Premier League

La favorita per la vittoria è il Manchester United che troviamo bancata vincente a quota 2.50 su Betway e su Sisal, il pareggio invece lo si può trovare a quota 3.60, mentre la vittoria del Wolves la troviamo in lavagna a quota 2.63.

Pronostico Wolves-Manchester United

Ci aspettiamo una partita combattuta, dove decidiamo di prenderci l’esito GOAL SI a quota 1.65 su Admiralbet e a quota 1.67 su Snai

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-1 / 2-0 / 2-1