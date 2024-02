Oggi giovedì 1 febbraio 2024, si conclude la ventinuesima giornata di calcio inglese di Premier League, con il match in programma alle ore 20.30 a Londra tra West Ham e Bournemouth. Pronostici Premier League: West Ham-Bournemouth del 01/02/2024.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il West Ham, è al sesto posto in Premier League con 35 punti, in piena lotta per un posto in Europa la prossima stagione. Nelle ultime 5 partite giocate in campionato sono arrivate tre vittorie e 2 pareggi, l’ultimo ottenuto in trasferta contro lo Sheffield United per 2 a 2.

La squadra ospite del Bournemouth, si presenta nella capitale inglese, dodicesima in classifica con 25 punti, a pari merito con il Fulham e con 7 punti di vantaggio sulla zona retrocessione. Nelle ultime 2 partite giocate sono arrivate altrettante sconfitte, l’ultima in casa per 4 a 0 ad opera della capolista Liverpool.

Le probabili formazioni

West Ham United: Areola; Johnson, Mavropanos, Zouma, Emerson; Phillips, Soucek; Kudus, Ward-Prowse, Cornet; Bowen

Bournemouth: Neto; Kelly, Zabarnyi, Senesi, Kerkez; Cook, Christie; Tavernier, Scott, Sinisterra; Solanke

Dove vederla in TV

West Ham-Bournemouth sarà trasmessa, in diretta su SKY, giovedì 1 febbraio dalle ore 20:30.

Quote offerte per questo match di Premier League

La favorita per la vittoria è il West Ham che troviamo offerto a quota 2.40 su Snai e a quota 2.44 su Sisal, il pareggio invece lo si può trovare a quota 3.75, mentre la vittoria del Bournemouth la troviamo in lavagna a quota 2.75.

Pronostico West Ham-Bournemouth del 01/02/2024

Ci aspettiamo una partita giocata a viso aperto, dove la squadra di casa cercerà di portare a casa una vittoria per fortificare il suo sesto posto in classifica. Decidiamo di prenderci la combo 1X+goal a quota 2.20 su Admiralbet e su Betway.

Pronostico Special

Come pronostico special decidiamo di prenderci la combo 1+Goal a quota 4.00.