Questo sabato, andra in scena la ventitreesima giornata della Premier League inglese di calcio, dove si affronteranno i padroni di casa dell’Everton contro Tottenham. Pronostico Everton-Tottenham di Premier League, quote scommesse e risultato esatto.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Tottenham si trova in 4 posizione in Premier League, ed è reduce da 3 vittorie 1 pareggio e una sconfitta nelle ultime 5 partite, l’ultima vittoria è arrivata proprio ieri in rimonta contro un gran Brenford per 3-2.

L’Everton che dopo la penalizzazione dei 10 punti al momento si trova in diciottesima posizione, ed è reduce da un momento pessimo: nelle ultime 5 partite i ragazzi di Dyche, non sono riusciti a trovare nemmeno una vittoria.

Probabili formazioni di Everton-Tottenham

Everton (4-3-3): Pickford; Patterson, Tarkowski, Branthwaite, Young; Onana, Doucouré, Gueye; Garner, Beto, Danjuma.

Tottenham (3-4-2-1): Vicario; Van de Ven, Romero, Dragusin; Porro, Hojbjerg, Bentancur, Udogie; Werner, Kulusevski; Richarlison.

Dove vederla in tv

Everton – Tottenham sarà trasmessa in diretta su Sky sport sabato 3 febbraio dalle ore 13.30.

Quote offerte dai bookmakers

La favorita per la vittoria è il Tottenham che troviamo a quota 2.40 su Admiralbet e Sisal, il pareggio invece lo si può trovare a quota 3.50, mentre la vittoria dell’Everton la troviamo in lavagna a quota 2.90.

Pronostico Everton – Tottenham di Premier League

Ci aspettiamo una partita delicata, dove l’Everton farà di tutto per portare a casa più punti possibili. Decidiamo dunque di dare fiducia alla formazione di casa e ci prendiamo la combo 1X + goal a quota 2.20 su Betway e Snai

