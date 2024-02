Questa sera in Premier League inglese di calcio, è in programma il posticipo della ventiduesima giornata di calcio, tra i padroni di casa del Brentford, e i Campioni d’Inghilterra in carica del Manchester City. Pronostico Brentford-Manchester City di Premier League del 05/02/2024.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La squadra di casa del Brentford, arriva a questo match casalingo di Premier League, al quindicesimo posto in classifica con 22 punti, con sono 3 punti di vantaggio sulla zona salvezza.

Nelle ultime 5 partite giocate, sono arrivate ben 4 sconfitte e un successo ottenuto in casa per 3 a 2 contro il Nottingham.

Il Manchester City, è terzo in classifica con 46 punti, a meno 5 punti dalla capolista Liverpool, ma con 2 partite da recuperare. Gli uomini allenati da Mister Pep Guardiola, vengono da 4 vittorie consecutive in campionato, l’ultima in casa 3 a 1 contro il Burnley.

Le probabili formazioni di Brentford-Manchester City

Brentford (3-5-2): Flekken; Collins, Mee, Pinnock; Roerlev, Jensen, Damsgaard, Janelt, Lewis-Potter; Toney, Maupay. Allenatore: Frank.

Manchester City (4-2-3-1): Ortega; Walker, Dias, Aké, Gvardiol; Rodri, De Bruyne; Grealish, Foden, Bernardo Silva; Haaland. Allenatore: Guardiola.

Dove vederla in TV

Brentford-Manchester City sarà trasmessa in diretta su SKY, lunedì 5 febbraio 21.00.

Quote offerte dai bookmakers per Brentford-Manchester City

Per i bookmaker è nettamente favorita la vittoria esterna del Manchester City. Segno 1 offerto vincente a quota 1.40 sia su Sisal che su Admiralbet, il pareggio giocato a quota 5.25, la vittoria interna pagata a quota 7.50.

Pronostico per questa partita di Premier League

Il divario di organico e lo stato di forma è così diverso tra le due squadre, che non vediamo come il Manchester City non possa portare a casa i 3 punti.

Pronostico 2+Over 2.5 offerto a quota 1.90 sia su Betway che su Snai

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 0-3 / 1-2 / 1-3

