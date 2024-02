Pronostico West Ham-Brentford 26 febbraio 2024. Questa sera andra in scena la ventiseiesima giornata della Premier League , dove sì affronteranno West Ham contro Brentford .

Pronostico West Ham-Brentford 26 febbraio 2024: Come arrivano le due formazioni alla partita

Entrambe le squadre arrivano a questo match in un periodo di forma molto complicato. Il West Ham è reduce da addirittura 8 partite senza trovare la vittoria, ma soprattutto si trova in decima posizione in classifica.

Dall’altra parte troviamo il Brentford che è reduce da una vittoria nelle ultime 5 partite, e al momento si trova in quindicesima posizione.

Pronostico West Ham-Brentford 26 febbraio 2024: Probabili formazioni

WEST HAM (4-2-3-1): Areola; Emerson, Zouma, Aguerd, Coufal; Alvarez, Soucek; Kudus, Ward Prowse, Bowen; Antonio. Allenatore: Moyes

BRENTFORD (3-5-2): Flekken; Jorgensen, Ajer, Mee; Roerslev, Onyeka, Norgaard, Janelt, Reguillon; Toney, Wissa. Allenatore: Frank

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5000€ Salva il Bottino + fino a 800€ Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 800€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione

Pronostico West Ham-Brentford 26 febbraio 2024: Dove vederla in tv

West Ham – Brentford sarà trasmessa in diretta su Sky sport lunedì 26 febbraio alle ore 21.00.

Pronostico West Ham-Brentford 26 febbraio 2024: Quote offerte dai bookmakers

La favorita per la vittoria secondo i migliori bookmakers è il West Ham che troviamo a quota 2.40 su Snai , il pareggio invece lo si può trovare a 3.50 su Betway, mentre la vittoria del Brentford viene data in lavagna a quota 2.90 su AdmiralBet.

Pronostico West Ham-Brentford

Ci aspettiamo una partita ostica, dove entrambe le squadre hanno bisogno di fare punti importanti. Decidiamo di prenderci l’esito goal che troviamo a quota 1.65 circa.

Pronostico Special

Come pronostico special decidiamo di prenderci la combo 1X + Goal che troviamo a quota 2.20.

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

SITO BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB