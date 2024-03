Pronostici Premier League 2023-24 27a giornata, analisi, migliori quote, statistiche e free pick sul campionato di calcio inglese. E’ la domenica del derby di Manchester, ma la nostra free pick si concentra su Fulham-Brighton.

Pronostici Premier League 27a giornata: le sfide da non perdere

La 27° giornata Premier League si gioca nel weekend del 2 e 3 marzo 2024. Si parte con il Chelsea impegnato in casa del Brentford. Dopo l’eliminazione dall’FA Cup, il Brighton di De Zerbi cercherà di difendere il 7° posto in casa del Fulham.

La capolista Liverpool sarà di scena in casa del Nottingham Forest, già battuto nettamente all’andata ad Anfield per 3-0. Derby di Londra tra Tottenham-Crystal Palace: gi Spurs non possono sbagliare se vogliono provare a rientrare nella lotta per il 4° posto.

Attualmente, davanti c’è l’Aston Villa, che sulla carta ha un impegno facile contro il Luton, formazione in lotta per non retrocedere. L’Arsenal scenderà in campo lunedì nel posticipo contro lo Sheffield United, una sfida che sulla carta dovrebbe essere senza storia in favore dei Gunners.

Derby di Manchester: le ultime da City e United

Ovviamente l’appuntamento più atteso di questo turno del campionato di calcio inglese è il derby di Manchester, che andrà in scena domenica alle 16:30 tra il City di Pep Guardiola e lo United di ten Hag. Considerate tutte le competizioni, sarà la stracittadina numero 192: il bilancio attuale vede davanti il Manchester United con 78 successi, contro i 60 del City, 53 sono i pareggi. I Red Devils hanno messo a segno in totale 272 gol, subendone dai Citizens 269.

All’andata, vittoria esterna del Manchester city per 3-0, seconda affermazione consecutiva, la sesta negli ultimi 10 derby di Manchester. Nessun pareggio tra Pep Guardiola e Erik ten Hag nei 4 precedenti fin qui giocati: 3 successi del tecnico spagnolo 1 dell’olandese. Di seguito vediamo anche le migliori quote per questo big match.

Pronostici Premier League 27a giornata: programma completo e migliori quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano del big match di questo turno del campionato di calcio inglese.

PROGRAMMA COMPLETO 27° GIORNATA PREMIER LEAGUE

02.03. 16:00 Brentford-Chelsea

02.03. 16:00 Everton-West Ham

02.03. 16:00 Fulham-Brighton

02.03. 16:00 Newcastle-Wolves

02.03. 16:00 Nottingham-Liverpool

02.03. 16:00 Tottenham-Crystal Palace

02.03. 18:30 Luton-Aston Villa

03.03. 14:00 Burnley-Bournemouth

03.03. 16:30 Manchester City-Manchester Utd

04.03. 21:00 Sheffield Utd-Arsenal

Pronostici Premier League 27a giornata: FREE PICK Fulham-Brighton

Dopo aver incassato la scorsa settimana la free pick di Premier League a quota alta @2.10 sull’Over nella partita del Crystal Palace, questa settimana Morfeo ha scelto una quota più bassa, ma sempre su una partita con almeno 3 reti. Andiamo con Fulham-Brighton OVER 2.5 @1.66.

Il Fulham è reduce da 4 Over 2.5 di fila in campionato, e potrà continuare questa striscia contro un Brighton che è reduce da 3 Over consecutivi in trasferta. Studiando le formazioni, i matchup e le statistiche, Morfeo prevede una partita da 3+ gol che è anche in pieno trend con i risultati che abbiamo visto nelle ultime giornate di Premier, sempre ricche di gol e spettacolo.

RESOCONTO FREE PICK SINGOLE PREMIER LEAGUE 2023-24

Tottenham-Manchester United: OVER 2.5 + GOL SI @1.90❌

Nottingham Forest-Sheffield United: 1 @1.90✅

Fulham-Brentford: OVER 2.5 @1.97✅

Liverpool-Bournemouth: LIVERPOOL VINCE SENZA SUBIRE GOL @2.25❌

Chelsea-Luton: 2° TEMPO CON PIU GOL @2.00✅

Bournemouth-Tottenham: GOL SI+OVER 2.5 @1.90❌

Everton-Wolverhampton: GOL NO @1.95✅

Everton-Wolverhampton: UNDER 2,5 @1.72✅

Luton-West Ham: 2 @1.75✅

Brentford-Bournemouth: 1 @1.75❌

Burnley-Tottenham: 2 @1.90✅

Newcastle-Brentford GOL SI @1.75❌

Sheffield Utd-Newcastle GOL NO @1.95✅

Newcastle-Burnley GOL NO @1.90✅

Aston Villa-Brighton: OVER 9.5 TIRI IN PORTA @2.02✅

Arsenal-Manchester City: 2 +0 (AH) @1.73❌

Wolves-Aston Villa: OVER 2.5 @1.75❌

Chelsea-Arsenal: X2+UNDER 3.5 @1.80❌

Manchester United-Manchester City: OVER 2.5 @1.73✅

Newcastle-Arsenal: 2 +0 (AH) @1.87❌

Chelsea-Manchester City: 2 @1.74❌

Wolves-Tottenham: DOPPIA CHANCE 1X @1.70✅

Newcastle-Chelsea UNDER 2.5 @1.95❌

West Ham-Crystal Palace: UNDER 2.5 @1.85✅

Aston Villa-Arsenal: GOL SI @1.63❌ West Ham United-Wolverhampton: OVER 2.5 @1.90✅

Aston Villa-Sheffield Utd: ASTON VILLA VINCE SENZA SUBIRE GOL @1.90❌

Aston Villa-Sheffield Utd: GOL NO @1.80❌

Fulham-Burnley: UNDER 2.5 @1.95✅

Liverpool-Arsenal: OVER 2.5 @1.70❌

Aston Villa-Burnley: GOL NO @1.95❌ Everton-Aston Villa: 2 +0 (AH) @1.830️⃣

Brentford-Nottingham: OVER 2.5 @1.90✅

Bournemouth-Liverpool: OVER 1.5 1° TEMPO @2.12❌

Liverpool-Chelsea: UNDER 2.5 @2.70❌

Sheffield Utd-Aston Villa GOL NO @2.20✅

West Ham-Arsenal: GOL SI @1.75❌

Fulham-Aston Villa: 2 +0 (AH) @1.70✅

Crystal Palace-Burnley: OVER 2.5 @2.10✅

RENDIMENTO: -1.82

