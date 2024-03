Questa sera si gioca il posticipo della ventisettesima giornata del campionato di calcio inglese in Premier League, tra i padroni di casa dello Sheffiel United che ospitano l’Arsenal. Pronostico Sheffield United-Arsenal, quote scommesse e risultato finale esatto.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

I padroni di casa dello Sheffiel United, arrivano a questa gara interna di Premier League, ultimi in classifica con soli 13 punti, a pari merito con il Burnley, e a meno 11 punti dalla zona salvezza ora occupata dal Nottingham.

Nelle ultime 5 partite di campionato giocate, sono arrivate 4 sconfitte e la vittoria esterna sul campo del Luton per 3 a 1.

La formazione dell’Arsenal, allenata da Mister Mikel Arteta, si trova in classifica a 58 punti, vincendo questa sera di porterebbe a un solo punto si distanza dal Machester City secondo e a meno 2 dalla capolista Liverpool.

Nelle ultime 5 partite giocate in campionato sono arrivate 5 vittorie, l’ultima in casa per 4 a 1 contro il Newscastle.

Le probabili formazioni di Sheffield United-Arsenal

SHEFFIELD UNITED (3-5-2): Grbic; Ahmedhodzic, Robinson, Trusty; Baldock, Hamer, Souza, McAtee, Larouci; Brereton Diaz, Brewster. Allenatore: Wilder

ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Kiwior; Odegaard, Jorginho, Rice; Saka, Havertz, Martinelli. Allenatore: Arteta

Dove vederla in TV

Sheffield United – Arsenal, sarà trasmessa in diretta su Sky sport, lunedì 4 Marzo dalle ore 21.00.

Quote per Scommettere Online

La favorita per la vittoria è l’Arsenal che troviamo a quota 1.17 su Admiralbet e a quota 1.18 su Betway, il pareggio invece lo si può trovare a quota 8.00, mentre la vittoria dello Sheffield United , viene inserita in lavagna a quota 13.00.

Pronostico Sheffield United-Arsenal

Ci aspettiamo una partita dominata dall’Arsenal, poiché queste due formazioni hanno una differenza di gioco troppo importante.

Decidiamo di prenderci l’esito squadra ospite segnerà in entrambi i tempi a quota 1.80 su Sisal e a quota 1.85 su Snai.

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 0-2 / 1-3 / 0-3