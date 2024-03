Pronostici Calcio inglese 16-17 marzo 2024. Una 29° giornata di Premier League dimezzata dai quarti di finale di FA Cup, per un ricco weekend di calcio inglese che abbiamo analizzato per voi con spunti per le scommesse, migliori quote e statistiche utili.

Pronostici Calcio inglese 16-17 marzo 2024: 29° giornata Premier League

La 29° giornata di Premier League, più che dimezzata dalla FA Cup, si apre sabato 16 marzo con due match salvezza che si giocano in contemporanea, quello tra Burnley-Brentford e l’altro tra Luton-Nottingham.

Derby di Londra alle 18:30 tra Fulham-Tottenham, con gli Spurs che sperano di agguantare il 4° posto dopo i 2 successi consecutivi degli ultimi turni. Domenica match d’alta quota tra West Ham-Aston Villa, reduce dal pesante ko interno proprio contro il Tottenham ma leggermente favorita @2.45 su AdmiralBet e @2.50 su Sisal.

Con un programma così ristretto, per questo weekend Morfeo non ha scelto nessuna free pick, ma potete comunque trovare la nostra Multipla sul calcio inglese QUI.

PROGRAMMA PREMIER LEAGUE 29° GIORNATA

16.03. 16:00 Burnley-Brentford

16.03. 16:00 Luton-Nottingham

16.03. 18:30 Fulham-Tottenham

17.03. 15:00 West Ham-Aston Villa

Pronostici Calcio inglese 16-17 marzo 2024: Quarti di finale FA Cup

Sabato si aprono anche i quarti di finale della FA Cup, con il Wolverhampton che ospita il Coventry, formazione di Championship, la serie B inglese. Ci aspettiamo una partita a vantaggio dei padroni di casa, ma anche con poche reti. Potrebbe essere un idea la Combo Wolves+Under 3.5 @2.35 su Snai.

Match interessantissimo tra Manchester City-Newcastle: si tratta del 4° incontro stagionale tra questi due team tra campionato, Carabao Cup ed FA Cup, con un bilancio di 2 successi a 1 in favore della formazione allenata da Pep Guardiola.

Domenica 17 marzo il Chelsea di Mauricio Pochettino se la vedrà con il Leicester di Enzo Maresca, che in Championship viaggia verso il ritorno in Premier.

Chiude il programma la sfida più attesa, quella dell’Old Trafford tra Manchester United-Liverpool: a dicembre le due squadre si sono affrontate in campionato per il girone d’andata di Premier League e la gara si è conclusa a reti inviolate.

