Quote e Risultati Premier League 29a giornata. Va in pausa per le nazionali anche il campionato di calcio inglese che nell’ultimo turno ha visto Liverpool e City annullarsi in un pareggio, con l’Arsenal che ne approfitta per tornare in testa.

Quote e Risultati Premier League 29a giornata: Arsenal nuovamente in testa

Il big match della 29° giornata di Premier League tra Liverpool-Manchester City finisce 1-1, e ne approfitta l’Arsenal che batte 2-1 il Brentford e risale al primo posto, agganciando i Reds con 64 punti, uno in più rispetto alla squadra di Pep Guardiola che rimane però la favorita per la vittoria finale come vedremo in seguito.

Chi non ne approfitta è il Tottenham che perde 0-3 sul campo del Fulham, e non solo non ricuce sull’Aston Villa al 4° posto, ma perde terreno visto che l’Aston Villa, dopo lo 0-4 interno della scorsa settimana nello scontro diretto proprio contro gli Spurs, pareggia 1-1 sul campo del West Ham. Torna alla vittoria dopo 2 sconfitte invece il Manchester United che cerca di riprendersi il 4° posto che dista però ancora 6 lunghezze.

Anche la Premier andrà in pausa per le nazionali, e tornerà nel weekend di Pasqua dove ci sarà un altra sfida che potrà valere buona parte del titolo del campionato di calcio inglese: Manchester City-Arsenal.

betting online 1 Bonus Benvenuto:5000€ Salva il Bottino + fino a 800€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 800€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione

Statistiche: pioggia di gol e over in Inghilterra

Mentre il campionato di Serie A sta vivendo un periodo da Under, in quello inglese si continuano a vedere tante reti. Nelle ultime 5 giornate ben il 67.4% delle partite si sono chiuse con Over 2.5 e il 65.1% con Gol SI. Questo si rispecchia anche nel totale stagionale con un 66.3% di partite con almeno 3 reti totali e il 61.8% con entrambe le squadre a segno.

Quote e Risultati Premier League 29a giornata: City ancora favorito

La squadra di Pep Guardiola si trova dietro al duo di testa dopo l’ultimo pareggio, ma rimane favorita dalle quote antepost per la vittoria finale. Il Manchester City si gioca infatti @2.20 sul Liverpool @3 mentre l’attuale prima in classifica, l’Arsenal, qui è più indietro @3.50.

Sembrano chiusi invece i giochi per il capocannoniere con Erling Haaland @1.20 che domina le lavagne su Mohamed Salah e Ollie Watkins entrambi @10 volte la posta.

Per quanto riguarda la retrocessione, Burnley @1.07 con un piede già in Championship, ma rischia anche il Luton @1.60 poi arriva il Nottingham Forrest @2.75 per il ritorno nella seconda lega del calcio inglese.