Il Newcastle per questo turno infrasettimanale in programma oggi 2 aprile, ospita l’Everton, con la squadra di Liverpool alla ricerca di punti preziosi per rimanere in Premier League nella massima serie. Pronostico Newcastle-Everton di Premier League di oggi 02/04/2024.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

I bianconeri del Newcastle, arrivano a questa sfida carichi dell’incredibile vittoria per 4-3 contro il West Ham di sabato. Al 77′ gli ospiti erano in vantaggio per 3-1, ma i magpies sono riusciti a ribaltare il risultato in 13 minuti.

Una piccola gioia in una stagione deludente per la squadra di Eddie Howe, uscita prematuramente in Champions League a discapito del Milan e che non ha potuto contare sull’acquisto più corposo del mercato estivo, Sandro Tonali, ex rossonero.

L’Everton si ritrova con solo 3 punti di vantaggio in Premier League, rispetto alle terzultime Luton e Nottingham Forest. Stagione a dir poco disgraziata per i toffees, che hanno avuto 6 punti di penalità in classifica per non aver rispettato i paletti finanziari imposti dalla Premier League e che vorrebbero evitare di lasciare il Goodison Park e giocare nel nuovo stadio con una retrocessione.

Le probabili formazioni di Newcastle-Everton

Newcastle (4-3-3): Dubravka; Livramento, Lascelles, Schar, Burn; Longstaff, Guimaraes, Willock; Murphy, Isak, Gordon. All. Howe.

Everton (4-4-1-1): Pickford; Coleman, Tarkowski, Branthwaite, Godfrey; Harrison, Mvom Onana, Garner, McNeil; Doucoure; Calvert-Lewin. All. Dyche.

Dove vederla in TV

Newcastle-Everton, sarà trasmessa in diretta SKY, martedì 2 aprile dalle ore 20:30.

Quote offerte dai bookmakers per Newcastle-Everton

Newcastle favorito dai bookmaker per la vittoria offerta a quota 1.97 Betway e Snai. Il pareggio è quotato a 3.80 Snai e 3.75 Sisal, la vittoria dell’Everton a 3.60 Sisal e 3.52 Betway.

Pronostico per questa partita di Premier League

L’Everton non vince in campionato dal 16 dicembre contro il Burnley, ultima vittoria di una striscia di quattro. Da quel momento solo 5 punti per loro. Il Newcastle è in una posizione per la quale si può dire che la sua stagione sia già finita. Proviamo la doppia chance in favore degli ospiti, puntando sulle motivazioni date dalla disperazione.

Pronostico: X2 a quota 1.81 Betway e quota 1.80 Sisal

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-1 / 1-2 / 2-2