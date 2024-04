Sfida importantissima in ottica salvezza per il Nottingham di Nuno Espirito Santo che ospita questa sera 2 aprile 2024, il Fulham, con la squadra di Londra che non deve chiedere niente a questo campionato. Nottingham-Fulham di Premier League, pronostico e quote scommesse.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il mitico “Forest” rischia seriamente di retrocedere in questa stagione. Quattro punti di penalità che piazzano la squadra al terzultimo posto in Premier League, in concomitanza con il Luton. La vittoria manca dal 17 febbraio, 2-0 al West Ham e nelle ultime due, due pareggi per 1-1 contro Crystal Palace ed appunto Luton.

Il Fulham è sicuramente più in forma dei rivali odierni. Dieci punti nelle ultime 5 hanno portato la squadra del sudest di Londra a 39 punti, in una posizione tranquilla. Per i cottagers un finale di stagione dove l’unico impegno sarà quello di onorare tutte le sfide, compresa quella odierna.

Le probabili formazioni di Nottingham-Fulham

Nottingham (4-2-3-1): Sels; Williams, Felipe, Costa dos Santos, Ola Aina; Yates, Sangare; Origi, Gibbs-White, Hudson-Odoi; Wood.

Fulham (4-2-3-1): Leno; Castagne, Adarabioyo, Ughelumba, Robinson; Palhinha, Lukic; Iwobi, Pereira, Willian; Muniz Carvalho.

Dove vederla in TV

Nottingham-Fulham,sarà trasmessa in diretta SKY, martedì 2 aprile dalle ore 20:30.

Quote offerte dai bookmakers per Nottingham-Fulham

Si prospetta una partita in sostanziale equilibrio: Nottingham vincente offerto a 2.70 Sisal e 2.58 Betway, pareggio bancato a quota 3.40 Sisal e Snai e vittoria Fulham a quota 2.66 Betway e 2.65 Snai.

Pronostico per questa partita di Premier League

Nonostante il periodo di forma ed il fatto che, in particolar modo, in Premier League nessuna squadra tira i remi in barca, diamo fiducia ai padroni di casa che devono assolutamente fare punti visto che l’avversaria più diretta, il Luton, giocherà in casa dell’Arsenal una trasferta a dir poco proibitiva.

Pronostico: 1X a quota 1.48 Sisal e quota 1.45 Betway

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-1 / 1-0 / 2-1