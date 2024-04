L’Arsenal dopo il pareggio nel big match di Pasqua in casa del Manchester City, torna questa sera a Londra per affrontare il Luton e continuare la propria corsa al titolo di Premier League inglese. Pronostico Arsenal-Luton di Premier League del 03/04/2024.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La squadra di Mikel Arteta si è ben comportata nella sfida cruciale in casa del Manchester City di Pep Guardiola. Uno 0-0 che non ha spostato molto in classifica, ma che ha messo i gunners quasi sullo stesso piano della squadra campione di tutto della passata stagione. La corsa a tre per il titolo, con il Liverpool, sarà entusiasmante da qui a fine stagione.

Il Luton ha tutt’altro tipo di prospettive. Lotta per rimanere nella massima serie di Premier League, ed al momento sembra un ballottaggio con il Nottingham Forest.

Non è proprio questa la partita adatta per muovere la classifica, ma come dimostrato più volte ed anche all’andato, proprio contro l’Arsenal, è una squadra che prova a giocarsela con tutti.

Le probabili formazioni di Arsenal-Luton

Arsenal (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Kiwior; Odegaard, Jorginho, Rice; Saka, Havertz, Trossard.

Luton (4-3-3): Kaminski; Kabore, Burke, Mengi, Doughty; Berry, Barkley, Ruddock; Townsend, Morris, Chong.

Dove vederla in TV

Arsenal-Luton, sarà trasmessa in diretta SKY, mercoledì 3 aprile dalle ore 20:30.

Quote offerte dai bookmakers per Arsenal-Luton

Strafavoriti i gunners per la vittoria offerta a quota 1.10 Betway e AdmiralBet. Il pareggio quotato 12.00 Sisal e 11.00 Snai, la vittoria del Luton a quota 22.00 Sisal e 20.38 Betway.

Pronostico per questa partita di Premier League

Inutile girarci molto intorno. L’Arsenal ha subito solo 5 gol nelle ultime 10 gare disputate, vanta miglior attacco e miglior difesa del campionato. Il clean sheet all’Emirates Stadium manca da gennaio e questa potrebbe essere un’occasione in cui possa presentarsi.

Pronostico: Segna Gol Ospite NO a quota 1.73 AdmiralBet e 1.72 Betway

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 3-0 / 4-0 / 5-0