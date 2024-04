Il Brentford cerca punti importanti questa sera, per confermarsi un’altra stagione in Premier League, ospitando il Brighton di Roberto De Zerbi. Brentford-Brighton probabili formazioni, pronostico e risultato esatto.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Le bees quest’anno sono state meno sorprendenti della passata stagione. Può essere l’assenza di Ivan Toney per parte della stagione ed anche la mancaza dell’effetto sorpresa della passata edizione, si ritrovano nei bassifondi della classifica, a 5 punti dall’accoppiata Luton e Nottingham Forest e con l’ultima vittoria che risale al 10 febbraio.

Il Brighton ha praticamente chiuso la sua stagione, troppo distante per un bis in Europa League e lontano dalle posizioni calde. Il regno di Roberto De Zerbi sembra essere giunto al suo capolinea nell’Inghilterra del sud, con tante panchine prestigiose libere questa estate pronte a vederlo protagonista.

Le probabili formazioni di Brentford-Brighton

Brentford (3-5-2): Flekken; Jorgensen, Ajer, Collins; Rasmussen, Jensen, Janelt, Yarmolyuk, Lewis-Potter; Toney, Wissa.

Brighton (4-2-3-1): Verbruggen; Veltman, van Hecke, Dunk, Estupiñán; Baleba, Groß; Adingra, Moder, Ansu Fati; Ferguson

Dove vederla in TV

Brentford-Brighton, sarà trasmessa in diretta SKY, mercoledì 3 aprile dalle ore 20:30.

Quote offerte dai bookmakers per Brentford-Brighton

Leggermente favoriti per la vittoria i padroni di casa bancata a quota 2.40 Snai e 2.37 Betway. Pareggio offerto a quota 3.70 AdmiralBet e 3.68 Betway, vittoria ospite offerta a quota 2.75 Sisal e Snai.

Pronostico per Brentford-Brighton di Premier League

Nonostante l’assenza di motivazioni ed il periodo non propriamente brillante, il Brighton onorerà questo finale di stagione. Proviamo a quota alta il pareggio che potrebbe andare bene anche ai padroni di casa ed è risultato che manca alla squadra di Roberto De Zerbi in trasfertà da un bel po’ in campionato.

Pronostico: X a quota 3.70 AdmiralBet e 3.68 Betway

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-1 / 2-2 / 2-1