Pronostici Premier League 2023-24 32a giornata, analisi, migliori quote, statistiche e free pick sul campionato di calcio inglese. Si gioca nel weekend del 6-7 aprile 2024; la capolista Liverpool a Old Trafford contro il Manchester United. Free pick su Brighton-Arsenal.

Pronostici Premier League 2023-24 32a giornata: le sfide da non perdere

Si è appena concluso il turno infrasettimanale del campionato di calcio inglese, ma nel weekend torna la 32° giornata di Premier League, con il Liverpool che si è ripreso la vetta del campionato battendo il fanalino di coda Sheffield United per 3-1. Gara scoppiettante a Stamford Bridge tra Chelsea e Manchester United, con i Blues che hanno ribaltato il risultato tra il 100’ e il 101’ passando dal 2-3 al 4-3. In scia anche il Manchester City, che ha battuto per 4-1 l’Aston Villa (59) di Unai Emery, mentre il derby di Londra tra West Ham e Tottenham si è concluso in parità (1-1). L’Arsenal mantiene il secondo posto, con i Gunners che sono reduci dal successo per 2-0 sul Luton.

Veniamo però all’attualità, col big match del prossimo weekend che si giocherà all’Old Trafford tra Manchester United-Liverpool: all’andata 0-0 in campionato mentre ai quarti di FA Cup i Red Devils hanno eliminato i Reds, seppur dopo i tempi supplementari.

L’Arsenal farà invece visita al Brighton di Roberto De Zerbi, formazione che dopo un buon avvio è crollata fino al 9° posto in graduatoria. Il Manchester City di Pep Guardiola giocherà in trasferta contro il Crystal Palace, formazione che è in calo visto che non ha mai vinto negli ultimi 4 turni (2 pareggi e altrettante sconfitte), mentre il Tottenham cercherà punti Champions tra le mura amiche contro il Nottingham Forest.

A livello statistico va segnalato l’importante dato statistico su Over (64.3% stagionale, un dato altissimo) e su Gol SI (68.1% nelle ultime 5 giornate). Dalla chat del canale VIP TELEGRAM di BETTING MANIAC i nostri utenti ci fanno inoltre notare che nelle ultime 4 stagioni di Premier abbiamo visto qualcosa come 3.44 gol di media a partita!

Pronostici Premier League 2023-24 32a giornata: programma completo e migliori quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano del big match di questo turno del campionato di calcio inglese.

PROGRAMMA 32° GIORNATA PREMIER LEAGUE

06.04. 13:30 Crystal Palace-Manchester City

06.04. 16:00 Aston Villa-Brentford

06.04. 16:00 Everton-Burnley

06.04. 16:00 Fulham-Newcastle

06.04. 16:00 Luton-Bournemouth

06.04. 16:00 Wolves-West Ham

06.04. 18:30 Brighton-Arsenal

07.04. 16:30 Manchester Utd-Liverpool

07.04. 18:30 Sheffield Utd-Chelsea

07.04. 19:00 Tottenham-Nottingham

Pronostici Premier League 2023-24 32a giornata: FREE PICK Brighton-Arsenal

Andiamo a caccia della 6° free pick esatta consecutiva (la 7° nelle ultime 8) con Brighton-Arsenal: 2 @1.63. La quota dei Gunners è giustamente in calo, un buon segnale dal mercato. Il Brighton abbiamo detto essere in calo al 9° posto con 1 sola vittoria nelle ultime 5 di campionato mentre l’Arsenal non perde da 10 turni in Premier League, con 9 vittorie e 1 pareggio (sul campo del City un paio di settimane fa). All’andata 2-0 dell’Arsenal.

RESOCONTO FREE PICK SINGOLE PREMIER LEAGUE 2023-24

Tottenham-Manchester United: OVER 2.5 + GOL SI @1.90❌

Nottingham Forest-Sheffield United: 1 @1.90✅

Fulham-Brentford: OVER 2.5 @1.97✅

Liverpool-Bournemouth: LIVERPOOL VINCE SENZA SUBIRE GOL @2.25❌

Chelsea-Luton: 2° TEMPO CON PIU GOL @2.00✅

Bournemouth-Tottenham: GOL SI+OVER 2.5 @1.90❌

Everton-Wolverhampton: GOL NO @1.95✅

Everton-Wolverhampton: UNDER 2,5 @1.72✅

Luton-West Ham: 2 @1.75✅

Brentford-Bournemouth: 1 @1.75❌

Burnley-Tottenham: 2 @1.90✅

Newcastle-Brentford GOL SI @1.75❌

Sheffield Utd-Newcastle GOL NO @1.95✅

Newcastle-Burnley GOL NO @1.90✅

Aston Villa-Brighton: OVER 9.5 TIRI IN PORTA @2.02✅

Arsenal-Manchester City: 2 +0 (AH) @1.73❌

Wolves-Aston Villa: OVER 2.5 @1.75❌

Chelsea-Arsenal: X2+UNDER 3.5 @1.80❌

Manchester United-Manchester City: OVER 2.5 @1.73✅

Newcastle-Arsenal: 2 +0 (AH) @1.87❌

Chelsea-Manchester City: 2 @1.74❌

Wolves-Tottenham: DOPPIA CHANCE 1X @1.70✅

Newcastle-Chelsea UNDER 2.5 @1.95❌

West Ham-Crystal Palace: UNDER 2.5 @1.85✅

Aston Villa-Arsenal: GOL SI @1.63❌ West Ham United-Wolverhampton: OVER 2.5 @1.90✅

Aston Villa-Sheffield Utd: ASTON VILLA VINCE SENZA SUBIRE GOL @1.90❌

Aston Villa-Sheffield Utd: GOL NO @1.80❌

Fulham-Burnley: UNDER 2.5 @1.95✅

Liverpool-Arsenal: OVER 2.5 @1.70❌

Aston Villa-Burnley: GOL NO @1.95❌ Everton-Aston Villa: 2 +0 (AH) @1.830️⃣

Brentford-Nottingham: OVER 2.5 @1.90✅

Bournemouth-Liverpool: OVER 1.5 1° TEMPO @2.12❌

Liverpool-Chelsea: UNDER 2.5 @2.70❌

Sheffield Utd-Aston Villa GOL NO @2.20✅

West Ham-Arsenal: GOL SI @1.75❌

Fulham-Aston Villa: 2 +0 (AH) @1.70✅

Crystal Palace-Burnley: OVER 2.5 @2.10✅

Fulham-Brighton OVER 2.5 @1.66✅

Liverpool-Manchester City: OVER 10.5 CORNER @2.00✅

Aston Villa-Wolves: 1 @1.65✅

RENDIMENTO: +0.49

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

SITO BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB