Pronostici Premier League 2023-24 33a giornata. Analisi, migliori quote, statistiche e free pick sul campionato di calcio inglese in campo dal 13 al 15 aprile 2024. Free pick su Arsenal-Aston Villa.

Pronostici Premier League 2023-24 33a giornata: le sfide da non perdere

Nel fine settimana si gioca la 33° giornata di Premier League con un sabato da sei partite. Si parte subito con il lunch match interessante tra Newcastle-Tottenham, che stanno attraversando un buon momento di forma.

Il Brighton di De Zerbi è in un periodo di crisi, ma potrà riprendersi visto che farà visita al Burnley penultimo in classifica, mentre il Manchester City di Pepe Guardiola non dovrebbe avere alcun problema contro il Luton terzultimo e con una delle difese peggiori della Premier. L’altra squadra di Manchester, lo United, farà visita al Bournemouth, dopo che non ha mai vinto negli ultimi 3 turni racimolando solo 2 punti (2 pareggi e 1 sconfitta).

Domenica il Liverpool (reduce dal clamoroso 0-3 interno ad Anfield contro l’Atalanta) ospiterà ad Anfield un Crystal Palace in caduta libera mentre i Reds hanno l’obiettivo di prendersi la testa in solitaria, ma l’Arsenal risponderà subito dopo all’Emirates Stadium contro l’insidiosissimo Aston Villa di cui parliamo anche dopo in free pick, con gli ospiti ancora in corsa per un posto in Champions.

Derby tra West Ham-Fulham, mentre lunedì il programma si chiuderà con il posticipo tra Chelsea-Everton per un Monday Night interessante.

Pronostici Premier League 2023-24 33a giornata: programma completo e migliori quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano del big match di questo turno del campionato di calcio inglese.

PROGRAMMA COMPLETO 33° GIORNATA

13.04. 13:30 Newcastle-Tottenham

13.04. 16:00 Brentford-Sheffield Utd

13.04. 16:00 Burnley-Brighton

13.04. 16:00 Manchester City-Luton

13.04. 16:00 Nottingham-Wolves

13.04. 18:30 Bournemouth-Manchester Utd

14.04. 15:00 Liverpool-Crystal Palace

14.04. 15:00 West Ham-Fulham

14.04. 17:30 Arsenal-Aston Villa

15.04. 21:00 Chelsea-Everton

Pronostici Premier League 2023-24 33a giornata: FREE PICK Arsenal-Aston Villa

Il nostro Morfeo torna con una free pick di calcio inglese, un campionato che sta andando bene con 6 casse di fila in free pick (7-1 nelle ultime 8). Per questo turno andiamo su Arsenal-Aston Villa: GOL SI @1.85. I gol in Premier League non stanno mancando, anzi negli ultimi anni non si è mai segnato così tanto. Gunners e Villains stanno facendo la loro parte, i primi hanno il miglior attacco (sì, meglio anche del City) con 75 gol all’attivo in 31 partite, e il primo posto in campionato. L’Aston Villa ha segnato 66 gol in 32 partite e arriva da 2 GG, 1-4 sul campo del City e il pirotecnico 3-3 dello scorso turno col Brenford. Dopo 3 partite senza gol al passivo questa volta l’Arsenal almeno una rete potrebbe concederla agli avversari. Entrambe hanno giocato in Europa, due partite da GG con l’Arsenal che ha pareggiato 2-2 in casa contro il Bayern in Champions, mentre l’Aston Villa ha battuto (sempre in casa) 2-1 il Lilla in Europa League.

RESOCONTO FREE PICK SINGOLE PREMIER LEAGUE 2023-24

Tottenham-Manchester United: OVER 2.5 + GOL SI @1.90❌

Nottingham Forest-Sheffield United: 1 @1.90✅

Fulham-Brentford: OVER 2.5 @1.97✅

Liverpool-Bournemouth: LIVERPOOL VINCE SENZA SUBIRE GOL @2.25❌

Chelsea-Luton: 2° TEMPO CON PIU GOL @2.00✅

Bournemouth-Tottenham: GOL SI+OVER 2.5 @1.90❌

Everton-Wolverhampton: GOL NO @1.95✅

Everton-Wolverhampton: UNDER 2,5 @1.72✅

Luton-West Ham: 2 @1.75✅

Brentford-Bournemouth: 1 @1.75❌

Burnley-Tottenham: 2 @1.90✅

Newcastle-Brentford GOL SI @1.75❌

Sheffield Utd-Newcastle GOL NO @1.95✅

Newcastle-Burnley GOL NO @1.90✅

Aston Villa-Brighton: OVER 9.5 TIRI IN PORTA @2.02✅

Arsenal-Manchester City: 2 +0 (AH) @1.73❌

Wolves-Aston Villa: OVER 2.5 @1.75❌

Chelsea-Arsenal: X2+UNDER 3.5 @1.80❌

Manchester United-Manchester City: OVER 2.5 @1.73✅

Newcastle-Arsenal: 2 +0 (AH) @1.87❌

Chelsea-Manchester City: 2 @1.74❌

Wolves-Tottenham: DOPPIA CHANCE 1X @1.70✅

Newcastle-Chelsea UNDER 2.5 @1.95❌

West Ham-Crystal Palace: UNDER 2.5 @1.85✅

Aston Villa-Arsenal: GOL SI @1.63❌ West Ham United-Wolverhampton: OVER 2.5 @1.90✅

Aston Villa-Sheffield Utd: ASTON VILLA VINCE SENZA SUBIRE GOL @1.90❌

Aston Villa-Sheffield Utd: GOL NO @1.80❌

Fulham-Burnley: UNDER 2.5 @1.95✅

Liverpool-Arsenal: OVER 2.5 @1.70❌

Aston Villa-Burnley: GOL NO @1.95❌ Everton-Aston Villa: 2 +0 (AH) @1.830️⃣

Brentford-Nottingham: OVER 2.5 @1.90✅

Bournemouth-Liverpool: OVER 1.5 1° TEMPO @2.12❌

Liverpool-Chelsea: UNDER 2.5 @2.70❌

Sheffield Utd-Aston Villa GOL NO @2.20✅

West Ham-Arsenal: GOL SI @1.75❌

Fulham-Aston Villa: 2 +0 (AH) @1.70✅

Crystal Palace-Burnley: OVER 2.5 @2.10✅

Fulham-Brighton OVER 2.5 @1.66✅

Liverpool-Manchester City: OVER 10.5 CORNER @2.00✅

Aston Villa-Wolves: 1 @1.65✅

Brighton-Arsenal: 2 @1.63✅

RENDIMENTO: +1.12

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.