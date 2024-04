Pronostici Premier League 2023-24 34a giornata. Analisi, migliori quote, statistiche e free pick sul campionato di calcio inglese in campo dal 20 al 21 aprile 2024. Free pick su Crystal Palace-West Ham in un turno ridotto per lasciare spazio anche alle semifinali di FA Cup.

Pronostici Premier League 2023-24 34a giornata: le sfide da non perdere

La 34° giornata di Premier League va in scena in forma ridotta ma ha comunque in programma sfide molto interessanti, non solo per la classifica. L’Arsenal, che ha perso la vetta nel turno precedente ed è uscita dalla Champions, sarà impegnato in trasferta con il Wolverhampton, che non ha mai vinto negli ultimi 4 turni (2 pareggi e altrettante sconfitte).

Proverà a consolidare il 4° posto l’Aston Villa di Unai Emery, che se la vedrà tra le mura amiche contro il Bournemouth. Derby di Londra tra Crystal Palace -West Ham di cui parliamo anche dopo in free pick, mentre chiuderà il turno il match tra Fulham -Liverpool: sarà il quarto scontro della stagione tra le due squadre con i londinesi ancora a secco (1 pari e 2 successi dei Reds) e col Liverpool che ha giocato in settimana in Europa League, eliminato da una grande Atalanta che ha fatto l’impresa.

Pronostici Premier League 2023-24 34a giornata: programma completo e migliori quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano del big match di questo turno del campionato di calcio inglese.

PROGRAMMA COMPLETO 34° GIORNATA PREMIER LEAGUE

20.04. 16:00 Luton-Brentford

20.04. 16:00 Sheffield Utd-Burnley

20.04. 20:30 Wolves-Arsenal

21.04. 14:30 Everton-Nottingham

21.04. 16:00 Aston Villa-Bournemouth

21.04. 16:00 Crystal Palace-West Ham

21.04. 17:30 Fulham-Liverpool

Semifinali FA Cup

Tra sabato e domenica si giocano anche le semifinali di FA CUP, con entrambe le squadre di Manchester favorite per l’accesso all’ultimo atto. Il Manchester City di Pep Guardiola, reduce dall’eliminazione in Champions League, scenderà in campo sabato contro il Chelsea di Mauricio Pochettino: quello di Wembley sarà il 3° incrocio in stagione tra questi due club, che in entrambe le sfide di Premier League hanno pareggiato (4-4 all’andata a Londra, 1-1 al ritorno all’Etihad Stadium).

Nell’altra semifinale, invece, il Manchester United sfida il Coventry, formazione di Championship che non affronta dal 2007 (sconfitta per 2-0 dei Red Devils in EFL Cup in quella occasione) e che rappresenta la vera e propria sorpresa di questa edizione.

PROGRAMMA FA CUP

20.04. 18:15 Manchester City-Chelsea

21.04. 16:30 Coventry-Manchester Utd

Pronostici Premier League 2023-24 34a giornata: FREE PICK Crystal Palace-West Ham

Per questa 34° giornata di Premier League il nostro Morfeo si concentra sul campionato, lasciando stare la FA, e consigliando Crystal Palace-West Ham: OVER 2.5 @1.80 cercando di riprenderci subito dopo il GG della scorsa settimana che ci ha tradito interrompendo una striscia di 6 casse consecutive con le free pick del campionato di calcio inglese.

RESOCONTO FREE PICK SINGOLE PREMIER LEAGUE 2023-24

Tottenham-Manchester United: OVER 2.5 + GOL SI @1.90❌

Nottingham Forest-Sheffield United: 1 @1.90✅

Fulham-Brentford: OVER 2.5 @1.97✅

Liverpool-Bournemouth: LIVERPOOL VINCE SENZA SUBIRE GOL @2.25❌

Chelsea-Luton: 2° TEMPO CON PIU GOL @2.00✅

Bournemouth-Tottenham: GOL SI+OVER 2.5 @1.90❌

Everton-Wolverhampton: GOL NO @1.95✅

Everton-Wolverhampton: UNDER 2,5 @1.72✅

Luton-West Ham: 2 @1.75✅

Brentford-Bournemouth: 1 @1.75❌

Burnley-Tottenham: 2 @1.90✅

Newcastle-Brentford GOL SI @1.75❌

Sheffield Utd-Newcastle GOL NO @1.95✅

Newcastle-Burnley GOL NO @1.90✅

Aston Villa-Brighton: OVER 9.5 TIRI IN PORTA @2.02✅

Arsenal-Manchester City: 2 +0 (AH) @1.73❌

Wolves-Aston Villa: OVER 2.5 @1.75❌

Chelsea-Arsenal: X2+UNDER 3.5 @1.80❌

Manchester United-Manchester City: OVER 2.5 @1.73✅

Newcastle-Arsenal: 2 +0 (AH) @1.87❌

Chelsea-Manchester City: 2 @1.74❌

Wolves-Tottenham: DOPPIA CHANCE 1X @1.70✅

Newcastle-Chelsea UNDER 2.5 @1.95❌

West Ham-Crystal Palace: UNDER 2.5 @1.85✅

Aston Villa-Arsenal: GOL SI @1.63❌ West Ham United-Wolverhampton: OVER 2.5 @1.90✅

Aston Villa-Sheffield Utd: ASTON VILLA VINCE SENZA SUBIRE GOL @1.90❌

Aston Villa-Sheffield Utd: GOL NO @1.80❌

Fulham-Burnley: UNDER 2.5 @1.95✅

Liverpool-Arsenal: OVER 2.5 @1.70❌

Aston Villa-Burnley: GOL NO @1.95❌ Everton-Aston Villa: 2 +0 (AH) @1.830️⃣

Brentford-Nottingham: OVER 2.5 @1.90✅

Bournemouth-Liverpool: OVER 1.5 1° TEMPO @2.12❌

Liverpool-Chelsea: UNDER 2.5 @2.70❌

Sheffield Utd-Aston Villa GOL NO @2.20✅

West Ham-Arsenal: GOL SI @1.75❌

Fulham-Aston Villa: 2 +0 (AH) @1.70✅

Crystal Palace-Burnley: OVER 2.5 @2.10✅

Fulham-Brighton OVER 2.5 @1.66✅

Liverpool-Manchester City: OVER 10.5 CORNER @2.00✅

Aston Villa-Wolves: 1 @1.65✅

Brighton-Arsenal: 2 @1.63✅

Arsenal-Aston Villa: GOL SI @1.85❌

RENDIMENTO: +0.12

