Questa sera alle ore 21 si decide chi vincerà il campionato inglese di Premier League, con il match in programma allo stadio Hotsput di Londra, tra i padroni di casa del Tottenham e i campioni d’Inghilterra in carica del Manchester City. Pronostico Tottenham-Manchester City, quote scommesse e risultato finale esatto.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La squadra di casa del Tottenham, arriva a questa gara interna di Premier League, quinta in classifica con 63 punti, a meno 5 dalla zona Champions League occupata dall’Aston Villa. Nelle ultime 5 giornate di campionato giocate, sono arrivate 4 sconfitte e una vittoria interna per 2 a 1 contro il Burnely.

Il Manchester City arriva nella capitale, al secondo posto in classifica, a meno 1 dall’Arsenal, ma una partita in meno giocata. Gli uomini allenati da Mister Pep Guardiola, vincendo avrebbero in tasca il titolo d’Inghilterra, visto che l’ultima partita la giocheranno in casa ospitando il West Ham.

Le probabili formazioni di Tottenham-Manchester City

TOTTENHAM (4-2-3-1): Vicario; Pedro Porro, Romero, van de Ven, Emerson Royal; Bissouma, Bentancur; Kulusevski, Maddison, Johnson; Son.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Stones, Ruben Dias, Gvardiol; Bernardo Silva, Rodri, De Bruyne; Doku, Haaland, Foden.

Dove vederla in TV

Tottenham-Manchester City, sarà trasmessa in diretta su SKY, mercoledì 14 maggio dalle ore 21.

Pronostico Tottenham-Manchester City

Il Manchester City deve vincere per vincere lo scudetto inglese, e pensiamo non abbia problemi a superare il Tottenham che ha da tempo smesso di giocare. Pronostico Gol SI + Vittoria Manchester City a quota 2.20 su Betway e su Betflag

Quote Scommesse per Tottenham-Manchester City

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-3 / 0-2 / 2-4

Sono uno dei fondatori di BetItaliaweb e da sempre mi occupo di scrivere articoli dedicati alle scommesse sportive, ai casinò, al poker e alle criptovalute.