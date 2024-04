Partita fondamentale per l’Arsenal, quella in programma martedì 23 aprile 2024, in Premier League, contro il Chelsea, per continuare la corsa per la vittoria della Premier League inglese. Pronostico Arsenal-Chelsea di Premier League del 23/04/2024.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

I padroni di casa dell’Arsenal, dopo la delusione per essere stati eliminati nei quarti di Champions League, dal Bayern Monaco, ora hanno un solo obiettivo vincere la Premier League inglese. La squadra è prima a pari merito con il Liverpool, con 74 punti, un punto in più del Manchester City, che però ha una partita da recuperare.

La squadra ospite del Chelsea, arriva a questo derby di Londra, non in classifica con 47 punti, ma con due match da recuperare. La squadra allenata da Mister Maurico Pochettino, è in un buon momento di forma è nelle ultime 5 partite di campionato giocate, sono arrivi 11 punti, con 3 vittorie e 2 pareggi.

Le probabili formazioni di Arsenal-Chelsea

ARSENAL (4-2-3-1): Raya; White, Saliba, Gabriel, Zinchenko; Rice, Jorginho; Saka, Odegaard, Havertz; Gabriel Jesus. All. Arteta

CHELSEA (4-3-3): Petrovic; Gusto, Badiashile, Thiago Silva, Chilwell; Gallagher, Enzo Fernandez, Caicedo; Palmer, Jackson, Sterling. All. Pochettino

Dove vederla in TV

Arsenal – Chelsea, sarà trasmessa in diretta martedì 23 aprile su Sky sport alle ore 21.00.

Pronostico Arsenal-Chelsea di Premier League

Ci aspettiamo una partita aperta, dove vediamo entrambe le squadre andare a segno. Il nostro pronostico è goal + over a quota 1.80.

Quote offerte dai bookmakers per Arsenal-Chelsea

La favorita per la vittoria secondo i migliori bookmakers è l’Arsenal che troviamo offerta vincente a quota 1.53 su Betway e a quota 1.54 su Betflag, il pareggio invece lo si può trovare a quota 4.50, mentre la vittoria del Chelsea viene data in lavagna a quota 5.50.

Sono uno dei fondatori di BetItaliaweb e da sempre mi occupo di scrivere articoli dedicati alle scommesse sportive, ai casinò, al poker e alle criptovalute.