Arriva il Merseyside Derby, in programma mercoledì 24 aprile 2024, probabilmente in una delle sue ultime edizione al Goodison Park. Punti fondamentali per gli obiettivi di questo finale di stagione per le due squadre di Liverpool. Pronostico Everton-Liverpool di Premier League del 24/04/2024.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Con la vittoria per 2-0 nell’ultima contro il Nottingham Forest, i Toffees si sono portati a 5 punti di vantaggio da Luton. Un margine che non può lasciare la squadra tranquilla, visto il rischio di ricevere altre penalizzazioni, oltre a quelle già subite per un totale di 8 punti.

Il Liverpool arriva dalla netta vittoria in casa del Fulham che lascia aperte le possibilità di titolo di Premier League, anche se i reds come l’Arsenal dipendono solo dai risultati del Manchester City. La bruciante eliminazione contro l’Atalanta in Europa League sembra già un lontano ricordo, in questa ultima “last dance” di Jurgen Klopp.

Le probabili formazioni di Everton-Liverpool

EVERTON (4-4-1-1): Pickford; Coleman, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko; Young, Garner, Onana, McNeil; Doucouré; Calvert-Lewin.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, van Dijk, Robertson; Jones, Endo, Mac Allister; Salah, Nunez, Luis Diaz.

Dove vederla in TV

Everton-Liverpool, sarà trasmessa in diretta SKY, mercoledì 24 aprile dalle ore 21:00.

Quote offerte dai bookmakers per Everton-Liverpool

Pronostico Everton-Liverpool di Premier League del 24/04/2024

Il derby di Liverpool è sempre tosto, visto che l’Everton da il meglio di se spesso in questa partita. Ad ogni modo la vittoria è troppo importante per il Liverpool arrivati a questo punto e la differenza tra le squadre, a livello tecnico, è abbastanza evidente.

Pronostico: Vittoria Liverpool a quota 1.48 su Vincitu e a quota 1.46 su Netbet.

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-2 / 0-2 / 0-3

Comparatore Scommesse 1 Bonus Benvenuto:5000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: €1.500 Senza Deposito + 100% fino €1.000 sul primo deposito

Apri un conto Betflag ricevi un bonus Senza Deposito fino a €1.500 + il 100% fino a €1.000 sul tuo primo deposito. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione 4 Bonus Benvenuto: €250 senza deposito

Apri un conto Vincitu e riceverai un ricco bonus di €250 senza deposito, da spendere nelle scommesse sportive. 4.3 Visita il Sito Recensione

Sono uno dei fondatori di BetItaliaweb e da sempre mi occupo di scrivere articoli dedicati alle scommesse sportive, ai casinò, al poker e alle criptovalute.