Giovedì 25 aprile, alle ore 21 è in programma il match di calcio in Premier League inglese, tra i padroni di casa del Brighton e la squadra ospite del Manchester City. Brighton-Manchester City, pronostico e quote scommesse Premier League.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La squadra di casa del Brighton, arriva a questa gara casalinga di Premier League inglese, al decimo posti in classifica con 44 punti, e nelle ultime 4 partite di campionato giocate, sono arrivati solo 2 punti, con 2 pareggi e 2 sconfitte.

Il Manchester City, dopo la cocente delusione per l’eliminazione nei quarti di finale di Champions League, ad opera del Real Madrid, si ributta nel campionato dove al momento è al secondo posto in classifica dietro l’Arsenal e il Liverpool, ma con una partita da recuperare.

Le probabili formazioni di Brighton-Manchester City

Brighton (4-2-3-1): Verbruggen; Veltman, Van Hecke, Dunk, Estupinan; Gross, Baleba; Adingra, Moder, Joao Pedro; Welbeck. Allenatore: De Zerbi.

Manchester City (3-2-4-1): Ederson; Walker, Akanji, Ake; Stones, Rodri; Bernardo Silva, Foden, De Bruyne, Grealish; Haaland.

Dove vederla in TV

Brighton – Manchester City, sarà trasmessa in diretta giovedì 25 aprile su Sky Sport alle ore 21.00.

Quote Brighton-Manchester City

La favorita per la vittoria secondo i migliori bookmakers è il Manchester City che troviamo giocata a quota 1.40 su Netbet e su Sisal, il pareggio invece lo si può trovare a quota 5.00, mentre la vittoria del Brighton viene data in lavagna a quota 6.50.

Pronostico Brighton-Manchester City di Premier League

Ci aspettiamo una partita aperta, dove vediamo entrambe le squadre andare a segno. Il nostro pronostico è GOL SI a quota 1.70 su Betflag e Betway

