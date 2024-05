Pronostici Premier League 2023-24 36a giornata. Analisi, migliori quote, statistiche e free pick sul campionato di calcio inglese in campo dal 4 al 6 maggio 2024. Free pick su Burnley-Newcastle e analisi delle altre sfide più interessanti, compreso il big match Liverpool-Tottenham.

Pronostici Premier League 2023-24 36a giornata: le sfide da non perdere

La 36° giornata di Premier League prende il via già venerdì sera con l’anticipo Luton-Everton: cammini completamente opposti per le due squadre nelle ultime 3 giornate, con i padroni di casa sempre sconfitti e gli ospiti sempre vincenti.

Sabato l’Arsenal capolista proverà a mantenere la vetta ospitando il Bournemouth, che viene da 2 successi consecutivi. Il titolo, però, dipende tutto dal Manchester City che ospita il Wolverhampton che non ha grandi ambizioni per questo finale di stagione.

Domenica, il Brighton di De Zerbi proverà a invertire la rotta ospitando l’Aston Villa di Unai Emery, reduce dalla sconfitta per 2-4 subita dall’Olympiacos nelle semifinali di Conference League. Derby di Londra tra Chelsea (da giorni circolano voci sul possibile ritorno di Antonio Conte) e West Ham, mentre il Liverpool ospiterà il Tottenham (attuale quinta forza del campionato inglese) ad Anfield nel big match di questo turno.

Lunedì il posticipo tra Crystal Palace-Manchester United, con i Red Devils impegnati a mantenere quantomeno il 6° posto per la qualificazione in Conference League e a caccia di tre punti pieni in questo Monday Night.

Pronostici Premier League 2023-24 36a giornata: programma completo e migliori quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano del big match di questo turno del campionato di calcio inglese.

PROGRAMMA COMPLETO 36a GIORNATA PREMIER LEAGUE

03.05. 21:00 Luton-Everton

04.05. 13:30 Arsenal-Bournemouth

04.05. 16:00 Brentford-Fulham

04.05. 16:00 Burnley-Newcastle

04.05. 16:00 Sheffield Utd-Nottingham

04.05. 18:30 Manchester City-Wolves

05.05. 15:00 Brighton-Aston Villa

05.05. 15:00 Chelsea-West Ham

05.05. 17:30 Liverpool-Tottenham

06.05. 21:00 Crystal Palace-Manchester Utd

Pronostici Premier League 2023-24 36a giornata: FREE PICK Burnley-Newcastle

8 casse nelle ultime 9 free pick di calcio inglese e questa settimana Morfeo ha scelto una quota ben oltre la pari, un azzardo, ma di valore su Burnley-Newcastle: GOL NO @2.75 di quota massima su Goldbet. Entrambe le squadre a segno in ognuna delle ultime 3 partite del Burnley, e anche il Newcastle arriva dal 5-1 in campionato sullo Sheffield, ma prima 3 partite da Gol NO, ed è stato Gol NO anche nel match di andata vinto 2-0 dal Newcastle (3° Gol NO negli ultimi 4 precedenti col Burnley). Ci sono anche delle assenze tra le due formazioni che dovrebbero aiutarci a vedere una partita senza entrambe le squadre a segno. Ci proviamo, giocata da 50-50 che prendiamo volentieri ad una quota del genere, anche se consigliamo di dimezzare l’investimento rispetto al solito.

RESOCONTO FREE PICK SINGOLE PREMIER LEAGUE 2023-24

Tottenham-Manchester United: OVER 2.5 + GOL SI @1.90❌

Nottingham Forest-Sheffield United: 1 @1.90✅

Fulham-Brentford: OVER 2.5 @1.97✅

Liverpool-Bournemouth: LIVERPOOL VINCE SENZA SUBIRE GOL @2.25❌

Chelsea-Luton: 2° TEMPO CON PIU GOL @2.00✅

Bournemouth-Tottenham: GOL SI+OVER 2.5 @1.90❌

Everton-Wolverhampton: GOL NO @1.95✅

Everton-Wolverhampton: UNDER 2,5 @1.72✅

Luton-West Ham: 2 @1.75✅

Brentford-Bournemouth: 1 @1.75❌

Burnley-Tottenham: 2 @1.90✅

Newcastle-Brentford GOL SI @1.75❌

Sheffield Utd-Newcastle GOL NO @1.95✅

Newcastle-Burnley GOL NO @1.90✅

Aston Villa-Brighton: OVER 9.5 TIRI IN PORTA @2.02✅

Arsenal-Manchester City: 2 +0 (AH) @1.73❌

Wolves-Aston Villa: OVER 2.5 @1.75❌

Chelsea-Arsenal: X2+UNDER 3.5 @1.80❌

Manchester United-Manchester City: OVER 2.5 @1.73✅

Newcastle-Arsenal: 2 +0 (AH) @1.87❌

Chelsea-Manchester City: 2 @1.74❌

Wolves-Tottenham: DOPPIA CHANCE 1X @1.70✅

Newcastle-Chelsea UNDER 2.5 @1.95❌

West Ham-Crystal Palace: UNDER 2.5 @1.85✅

Aston Villa-Arsenal: GOL SI @1.63❌ West Ham United-Wolverhampton: OVER 2.5 @1.90✅

Aston Villa-Sheffield Utd: ASTON VILLA VINCE SENZA SUBIRE GOL @1.90❌

Aston Villa-Sheffield Utd: GOL NO @1.80❌

Fulham-Burnley: UNDER 2.5 @1.95✅

Liverpool-Arsenal: OVER 2.5 @1.70❌

Aston Villa-Burnley: GOL NO @1.95❌ Everton-Aston Villa: 2 +0 (AH) @1.830️⃣

Brentford-Nottingham: OVER 2.5 @1.90✅

Bournemouth-Liverpool: OVER 1.5 1° TEMPO @2.12❌

Liverpool-Chelsea: UNDER 2.5 @2.70❌

Sheffield Utd-Aston Villa GOL NO @2.20✅

West Ham-Arsenal: GOL SI @1.75❌

Fulham-Aston Villa: 2 +0 (AH) @1.70✅

Crystal Palace-Burnley: OVER 2.5 @2.10✅

Fulham-Brighton OVER 2.5 @1.66✅

Liverpool-Manchester City: OVER 10.5 CORNER @2.00✅

Aston Villa-Wolves: 1 @1.65✅

Brighton-Arsenal: 2 @1.63✅

Arsenal-Aston Villa: GOL SI @1.85❌

Crystal Palace-West Ham: OVER 2.5 @1.80✅

Everton-Brentford: UNDER 2.5 @2.05✅

RENDIMENTO: +1.97

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.