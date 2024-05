Pronostici Premier League 2023-24 38a giornata. Analisi, migliori quote, statistiche e free pick sul campionato di calcio inglese in campo domenica 19 maggio con l’ultimo turno. Free pick su Burnley-Nottingham.

Pronostici Premier League 2023-24 38a giornata: le sfide da non perdere

Ultimo turno del campionato di calcio inglese, la 38° giornata di Premier League dove il Manchester City è a un passo dal titolo di campione d’Inghilterra, il quarto consecutivo. La formazione di Pep Guardiola affronterà all’Etihad Stadium il West Ham e con una vittoria sarebbe sicuramente primo. Alle sue spalle c’è l’Arsenal che ospita un Everton ormai salvo e che non ha più nulla da chiedere alla propria stagione.

Il Liverpool, ormai fuori dai giochi e sicuro del terzo posto, ospiterà il Wolverhampton salvo da settimane. Non ha più nulla da dire l’Aston Villa, ormai quarto, che farà visita al Crystal Palace. Il Tottenham difenderà il 5° posto contro lo Sheffield United, mentre alle spalle c’è un Chelsea che viene da 4 successi consecutivi e affronterà un Bournemouth, che ha staccato la spina perdendo entrambi gli ultimi 2 turni.

Alle spalle dei Blues c’è il Newcastle che sarà di scena in casa del tranquillo Brentford. In coda, lotta a distanza tra Luton e Nottingham impegnati rispettivamente contro Fulham in casa e il già retrocesso Burnley.

Pronostici Premier League 2023-24 38a giornata: programma completo e migliori quote

38a GIORNATA PREMIER LEAGUE

19.05. 17:00 Arsenal-Everton

19.05. 17:00 Brentford-Newcastle

19.05. 17:00 Brighton-Manchester Utd

19.05. 17:00 Burnley-Nottingham

19.05. 17:00 Chelsea-Bournemouth

19.05. 17:00 Crystal Palace-Aston Villa

19.05. 17:00 Liverpool-Wolves

19.05. 17:00 Luton-Fulham

19.05. 17:00 Manchester City-West Ham

19.05. 17:00 Sheffield Utd-Tottenham

Pronostici Premier League 2023-24 38a giornata: FREE PICK Burnley-Nottingham

Nell’ultima giornata, con tante squadre che giocano per niente, ci muoviamo con i piedi di piombo e abbassiamo anche lo stake sull’unica giocata che ci segnala Morfeo: Burnley-Nottingham: 2 +0 (AH) @1.72, ovvero drawn no bet (rimborso in caso di parità). Stagione tremenda per il Burnley già retrocesso da tempo, e che ha stabilito un nuovo record negativo in Premier, con il punteggio più basso di sempre (24 punti). Al Nottingham Forest basta un punto per la salvezza che è mancata la scorsa settimana quando si sono fatti rimontare e hanno perso 1-2 contro il Chelsea. Cerchiamo di chiudere al meglio in Premier, ma comunque andrà la stagione di calcio inglese è stata positiva come vedete dal rendiconto (+1.97 unità al momento, anche perdendo lo 0.5 della giocata a stake dimezzato sul Nottingham avremo comunque un profitto di +1.47u).

RESOCONTO FREE PICK SINGOLE PREMIER LEAGUE 2023-24

Tottenham-Manchester United: OVER 2.5 + GOL SI @1.90❌

Nottingham Forest-Sheffield United: 1 @1.90✅

Fulham-Brentford: OVER 2.5 @1.97✅

Liverpool-Bournemouth: LIVERPOOL VINCE SENZA SUBIRE GOL @2.25❌

Chelsea-Luton: 2° TEMPO CON PIU GOL @2.00✅

Bournemouth-Tottenham: GOL SI+OVER 2.5 @1.90❌

Everton-Wolverhampton: GOL NO @1.95✅

Everton-Wolverhampton: UNDER 2,5 @1.72✅

Luton-West Ham: 2 @1.75✅

Brentford-Bournemouth: 1 @1.75❌

Burnley-Tottenham: 2 @1.90✅

Newcastle-Brentford GOL SI @1.75❌

Sheffield Utd-Newcastle GOL NO @1.95✅

Newcastle-Burnley GOL NO @1.90✅

Aston Villa-Brighton: OVER 9.5 TIRI IN PORTA @2.02✅

Arsenal-Manchester City: 2 +0 (AH) @1.73❌

Wolves-Aston Villa: OVER 2.5 @1.75❌

Chelsea-Arsenal: X2+UNDER 3.5 @1.80❌

Manchester United-Manchester City: OVER 2.5 @1.73✅

Newcastle-Arsenal: 2 +0 (AH) @1.87❌

Chelsea-Manchester City: 2 @1.74❌

Wolves-Tottenham: DOPPIA CHANCE 1X @1.70✅

Newcastle-Chelsea UNDER 2.5 @1.95❌

West Ham-Crystal Palace: UNDER 2.5 @1.85✅

Aston Villa-Arsenal: GOL SI @1.63❌ West Ham United-Wolverhampton: OVER 2.5 @1.90✅

Aston Villa-Sheffield Utd: ASTON VILLA VINCE SENZA SUBIRE GOL @1.90❌

Aston Villa-Sheffield Utd: GOL NO @1.80❌

Fulham-Burnley: UNDER 2.5 @1.95✅

Liverpool-Arsenal: OVER 2.5 @1.70❌

Aston Villa-Burnley: GOL NO @1.95❌ Everton-Aston Villa: 2 +0 (AH) @1.830️⃣

Brentford-Nottingham: OVER 2.5 @1.90✅

Bournemouth-Liverpool: OVER 1.5 1° TEMPO @2.12❌

Liverpool-Chelsea: UNDER 2.5 @2.70❌

Sheffield Utd-Aston Villa GOL NO @2.20✅

West Ham-Arsenal: GOL SI @1.75❌

Fulham-Aston Villa: 2 +0 (AH) @1.70✅

Crystal Palace-Burnley: OVER 2.5 @2.10✅

Fulham-Brighton OVER 2.5 @1.66✅

Liverpool-Manchester City: OVER 10.5 CORNER @2.00✅

Aston Villa-Wolves: 1 @1.65✅

Brighton-Arsenal: 2 @1.63✅

Arsenal-Aston Villa: GOL SI @1.85❌

Crystal Palace-West Ham: OVER 2.5 @1.80✅

Everton-Brentford: UNDER 2.5 @2.05✅

Burnley-Newcastle: GOL NO @2.75❌

Nottingham Forest-Chelsea: 2 @2.00✅

RENDIMENTO: +1.97

