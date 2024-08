In attesa del consueto video di preview e scommesse antepost sul calcio inglese di Morfeo andiamo a vedere il calendario completo, big match e quote sul campionato più importante al mondo, al via dal 16 agosto col Manchester City squadra da battere. Anteprima Premier League 2024-25.

Anteprima Premier League 2024-25: in Inghilterra si inizia il 16 agosto

Il campionato di calcio più ricco, seguito e spettacolare, parte il 16 agosto. Parliamo della Premier League che è anche uno dei campionati più in bilico nelle quote, come vedremo dopo, e con diversi top-team che puntano al titolo che lo scorso anno è stato vinto dal Manchester City che sulla carta riparte davanti a tutti.

La prima giornata si svilupperà tra venerdi 16, sabato 17 e domenica 18 Agosto. Ad aprire le danze ci saranno Manchester United e Fulham nell’anticipo di venerdì ma occhio al sabato con l’Ipswich che torna in Premier dopo 22 anni e avrà subito un battesimo di fuoco contro il Liverpool di Salah. Nel primo weekend ci sarà anche la sfida tra Enzo Maresca e il suo maestro Pep Guardiola: domenica 18 agosto è infatti in programma Chelsea-Manchester City. Il 31 agosto subito un big match da non perdere, Manchester United-Liverpool (ritorno ad Anfield il 4 gennaio).

Il 14 settembre e il 14 gennaio i due North London derby, il primo in casa del Tottenham e quello di ritorno sul campo dell’Arsenal, due dei tanti derby della capitale inglese mentre il 14 dicembre ci sarà il primo derby di Manchester, in casa dei Citizens, mentre il ritorno a Old Trafford è in programma per il 5 aprile 2025. Derby del Merseyside. 7 dicembre Everton-Liverpool e 2 aprile 2025 Liverpool-Everton. L’ultimo turno è invece previsto per il fine settimana del 25 maggio.

Anteprima Premier League 2024-25: tutte le quote

Ecco le quote principali (1X2, Gol e Over-Under) sui match in programma per la prima giornata di Premier League 2024-25 e a seguire le quote antepost. Abbiamo detto del Manchester City davanti a tutti, con la squadra di Guardiola che apre al comando anche nelle lavagne per la prossima Champions League, per capire il potenziale di questa squadra che stacca di poco l’Arsenal, con i Gunners che lo scorso anno ci hanno creduto.

In terza piazza troviamo il Liverpool, comunque più staccato, prima del Chelsea che si gioca @21 volte la posta, una quota altissima, ma comunque più bassa di Manchester United e Tottenham, le altre big del calcio inglese. Appuntamento ai prossimi giorni con le analisi e i consigli per le scommesse antepost di Morfeo sulla Premier League inglese.

