Questo weekend si gioca la 3° giornata di Premier League col big match Manchester United-Liverpool, ma non sempre i big match sono i migliori per le scommesse. Il nostro esperto Morfeo ha scelto un altra partita per la free pick di questo turno del campionato di calcio inglese, una doppia free pick sul match di Portman Road. Pronostico Ipswich-Fulham 31 agosto 2024.

Pronostico Ipswich-Fulham 31 agosto 2024: analisi e probabili formazioni

Per la 3° giornata di Premier League abbiamo deciso di concentrarci sul match di sabato 31 agosto, alle ore 18:00 a Portman Road con Ipswich-Fulham, gli ospiti si sono sbloccati lo scorso turno, i padroni di casa ancora no.

L’Ipswich ha infatti perso le prime 2 partite, segnando una sola rete con ben 6 concesse anche se va detto che la neopromossa ha avuto un battesimo del fuoco, e un ritorno nel massimo campionato di calcio inglese da paura contro Liverpool e City, e in settimana hanno giocato anche in coppa a Wimbledon, altra sconfitta (ai rigori), questa volta contro una squadra di categoria inferiore, e confermando problemi difensivi abbastanza evidenti.

Ne proverà ad approfittare il Fulham che dopo la sconfitta all’esordio sul campo dello United, ha raccolto la prima vittoria interna per 2-1 contro il Leicester lo scorso turno, mandandoci anche in cassa con l’Over che riproponiamo anche oggi. Il Fulham poi è andato a vincere (2-0) anche in coppa in settimana a Birmingham. Il Fulham ha sempre battuto l’Ipswich negli ultimi 6 precedenti, i 2 più recenti in EFL Cup, gli altri in Championship. L’ultimo scontro di Premier è ormai datato 2002 (1-0 dell’Ipswich in casa).

Pronostico Ipswich-Fulham 31 agosto 2024: migliori quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per questo match valido per la 3° giornata di Premier League.

Le nostre scommesse su Ipswich-Fulham, 3° giornata Premier League

Finora la stagione delle free pick di Morfeo sul campionato di calcio inglese è iniziata alla grande con un 2 su 2, e oggi cerchiamo la tripletta in questa 3° giornata di Premier League andando con almeno 3 gol nel match tra Ipswich-Fulham. Sfruttiamo questa partita per consigliarvi un altra giocata, sempre di Morfeo, il Rimborso in caso di Pareggio sugli ospiti, per una doppia free pick in singola questa settimana con il calcio inglese.

FREE PICK MORFEO PREMIER LEAGUE 2024-25

Arsenal-Wolves: GOL NO @1.70✅

Fulham-Leicester City: OVER 2.5 @1.84✅

Ipswich-Fulham: OVER 2.5 @1.86⏳

Ipswich-Fulham: 2 DNB @1.67⏳

