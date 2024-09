Approfittiamo della prima sosta per le nazionali per fare il punto della situazione sul campionato di calcio inglese, dopo le prime tre giornate, con Manchester City e Liverpool al comando a punteggio pieno. Aggiornamenti Premier League 3 settembre 2024.

Aggiornamenti Premier League 3 settembre 2024: City e Liverpool a punteggio pieno

Dopo tre giornate sono due le squadre in vetta alla classifica di Premier League a punteggio pieno, ovvero Manchester City e Liverpool. Gli uomini di Pep Guardiola hanno battuto nel weekend il West Ham in trasferta grazie a una tripletta dello scatenato Haaland, mentre i Reds hanno superato anche il Manchester United all’Old Trafford.

Perde terreno l’Arsenal, che non va oltre il pari casalingo contro il Brighton in una partita pesantemente condizionata da una decisione errata dell’arbitro, che espelle Rice dopo che lo stesso aveva subito un calcione da fermo. Con gli stessi punti anche il Newcastle, che batte il Tottenham per 2-1 tra le mura amiche e ritrova anche l’azzurro Tonali. Solo 1-1 per il Chelsea di Enzo Maresca in casa con il Crystal Palace: per i Blues sono dunque 4 i punti dopo tre gare, così come gli Spurs.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 20.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 20.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: 250€ Senza Deposito + fino €5.000 sul primo deposito

Apri un conto Betflag ricevi un bonus Senza Deposito di €250 + fino a €5.000 sul tuo primo deposito. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione

Statistiche sul campionato di calcio inglese

In questo inizio di Premier League abbiamo visto incredibilmente più vittorie in trasferta (40%) che vittorie per le squadre di casa (36.6%).

Finora 28 partite da Over 2.5 e 32 partite da Under. La miglior squadra da gol al momento è l’Everton che ha segnato 3 Over 2.5 su altrettante partite mentre a livello Under scopriamo che l’Arsenal non ha chiuso nemmeno una partita con più di 2 reti complessive (5 gol segnati e 1 solo concesso), per un O/U 0-3, come il Nottingham.

Aggiornamenti Premier League 3 settembre 2024: quote aggiornate

Nelle quote antepost per la vittoria finale della Premier League 2024-25 c’è sempre il Manchester City in testa alle lavagne @2.10 la posta, davanti all’Arsenal @3 che rimane la principale antagonista della squadra di Guardiola, meglio anche del Liverpool che si avvicina, ma rimane dietro @5.50 poi c’è un salto fino al Chelsea @26.

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.